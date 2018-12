OnePlus annuncia i Product Awards | si vota fino al 18 dicembre per eleggere le migliori

OnePlus sarà il primo produttore ad annunciare uno smartphone 5G : L'operatore britannico sarà quindi destinato a diventare il primo al mondo a portare il 5G ai propri clienti. Il futuro di OnePlus OnePlus sta per entrare nel suo anno più importante in cui lancerà ...

OnePlus annuncia : “Saremo i primi a offrire uno smartphone 5G in Europa” : Pete Lau, il CEO di OnePlus, ha annunciato che l'azienda sarà la prima a lanciare sul mercato europeo uno smartphone dotato di connettività 5G L'articolo OnePlus annuncia: “Saremo i primi a offrire uno smartphone 5G in Europa” proviene da TuttoAndroid.