Ombretti | 4 look da giorno e da sera

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Durante le feste brillare come una stella è uno dei comandamenti da seguire. Il trend di quest’anno è decisamente shimmer, ma non è detto che sia amato da tutte. Certo è che lo sguardo è ancora il vero protagonista del make up, perciò anche se non ami il glitter o il metal, a Natale concentrati sugli occhi. Ecco qualche suggerimento per realizzare il tuonatalizio.Shimmer Se ami scintillare, non hai che l’imbarazzo della scelta. L’importante è non ridurti a splendere come una pallina dorata sull’albero di Natale. Un tocco di luce scintillante posto in modo un po’ originale è più che sufficiente: perché non provare l’upside down make up? Per tuffarti nel magico mondo del glitter puoi scegliere Glitter Dust di Make Up For Ever, un kit che contiene 4 tonalità, 2 glitter (beige e argento) e 2 polveri (turchese e ramata), seducenti e ...