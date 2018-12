Odissea pendolari treni | tra ritardi | cancellazioni e disservizi

Un video racconta l'Odissea dei pendolari di Trenord. E diventa virale : Un dossier di Legambiente ha battezzato la linea Cremona-Milano, gestita da Trenord, come la peggiore della Lombarda. Ma cosa significa esattamente? E come si declinano di fatto questi disagi? A spiegarlo con un video, tanto divertente quanto esplicativo, Lorenzo Ziliani, un 23enne che per raggiungere la Statale di Milano - dove studia Lettere - è costretto a viaggiare tutti i giorni proprio su quella linea. Sul suo profilo ...