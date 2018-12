Obiettivo 100mila persone in piazza del Popolo Matteo Salvini lancia la campagna

huffingtonpost

(Di venerdì 7 dicembre 2018) La chiamano "la festa del ringraziamento" ma le elezioni politiche sono state ormai nove mesi fa., a Roma, vuole ringraziare più per gli attuali sondaggi, che lo vedono davanti agli alleati di governo, che per il voto di marzo. Dadel, proprio dove gli M5s hanno concluso laelettorale, il leader leghistala sfida delle elezioni Europee facendo esordire il tricolore sul palco a una kermesse del Carroccio. Lo sfondo è tutto blu con al centro la scritta in bianco 'L'Italia rialza la testa', sotto la quale è stata aggiunta una cornice tricolore e altri due slogan 'Prima gli italiani' e 'Dalle Parole ai fatti'.Nella Capitale, secondo gli organizzatori, nel giorno dell'Immacolata, arriverà un'ondata leghista: "Immaginiamo ci saranno, basti pensare che i giornalisti accreditati sono quattrocento da tutto ...