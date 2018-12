Nuova missione in Antartide per i ricercatori dell’Università di Pisa

Ostuni. Si è insediata questa mattina la Nuova Commissione Locale per il Paesaggio : ... è una priorità poiché contribuisce a rendere ancora più florida l'economia del turismo e il suo indotto, dando a tanti giovani ostunesi la possibilità di rimanere nel posto in cui sono nati'. 'Nel ...

Mafia - le regole della Nuova "Cupola" e il ritorno della Commissione : Mafia, le regole della nuova "Cupola" e il ritorno della Commissione I capi mandamento della provincia palermitana avevano ristabilito, nel maggio 2018, le strutture in vigore prima della reggenza di Totò Riina. Un organo centrale e collegiale avrebbe preso le decisioni, risolto i conflitti e punito gli ...

Conte e Tria - prove di intesa con Commissione Ue. Juncker apre. Attesa Nuova percentuale : Per il presidente della Commissione ci sono progressi e invita a non drammatizzare la situazione. Ottimista il premier Conte. Moscovici porta aperta al dialogo, ma servono i fatti -

Manovra - fonti Ue : Commissione pronta a una Nuova bocciatura : La Commissione Ue è pronta a bocciare nuovamente la Manovra italiana e a dichiarare il percorso di rientro del debito pubblico non in linea con le regole del Patto di stabilità e crescita. Lo rivelano ...

Nuova Commissione Via-Vas Nomine dopo dieci anni di attesa : Spesso l’opposizione dice che il governo del cambiamento giallo-verde non cambia nulla e la parola “cambiamento” viene utilizzata in modo ironico sui social e sui media. In realtà le cose non stanno così e basta guardare quanto fatto finora per rendersene conto. Il programma si sta perseguendo con tenacia e determinazione. Segui su affaritaliani.it

Btp Italia - lunedì via a Nuova emissione : tasso minimo garantito 1 - 45% : Il ministero dell'Economia e delle Finanze , Mef, ha spiegato che il nuovo Btp Italia presenta le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti: cedole semestrali indicizzate all'andamento del ...

Aggiornamento Assassin’s Creed Odyssey aggiunge Nuova missione - Transmog e aumenta level cap : Un nuovo Aggiornamento Assassin's Creed Odyssey è arrivato, si tratta della 1.07 che introduce nel gioco una nuova missione, nuove personalizzazioni estetiche e tante altre novità. Ubisoft ha rilasciato la nuova patch durante la giornata di oggi, giovedì 15 novembre e gli sviluppatori ne hanno approfittato per risolvere anche una serie di bug e altri problemi già riscontrati da molti giocatori. Il nuovo Aggiornamento Assassin's Creed Odyssey ...

La Nuova presidente della Commissione Diritti Umani in Senato è una leghista che sostiene le ruspe nei campi rom : Nel commentare un caso di cronaca che ha visto protagonista uno straniero, la senatrice ha detto che "grazie al decreto sicurezza faremo pulizia di certi elementi che a causa dell'accoglienza pelosa ...

La Commissione Ue boccia la manovra e chiede una Nuova bozza in 3 settimane : Strasburgo - La Commissione europea ha bocciato la bozza di manovra italiana. Il collegio dei commissari - riunito nella sede dell'Europarlamento di Strasburgo - ha dato il via libera all'opinione ...

Commissione boccia la manovra. E' la prima volta nella storia Ue. Ora 21 giorni per una Nuova bozza : Il vicepresidente Dombrovskis spiega che Roma viola coscientemente gli impegni. Pensioni anticipate e reddito di cittadinanza sono considerate una retromarcia sulla strada della riduzione del debito. ...