Nuoto | Mondiali Hangzhou 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : doppia carta per l’Italia nella rana con Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi : Il conto alla rovescia sta per terminare. L’edizione 2018 dei Mondiali di Nuoto in vasca corta è alle porte e nella piscina di Hangzhou (Cina) ci apprestiamo a vivere grandi sfide tra i migliori interpreti di questa disciplina. La Nazionale italiana arriva all’appuntamento cinese con diverse frecce nella propria faretra. Lungamente il destino del Bel Paese è stato nelle mani di pochi eletti, come Federica Pellegrini. I trionfali ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : tutti gli azzurri in gara e gli orari giornalieri. Come vederli in tv : Dall’11 al 16 dicembre Hangzou (Cina) sarà la capitale del Nuoto in piscina. Nelle acque asiatiche assisteremo all’ultimo evento natatorio di un certo livello del 2018: i Mondiali in vasca corta. Una manifestazione che vedrà esibirsi i migliori interpreti delle specialità e lo spettacolo è assicurato. L’Italia, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, vuol riconfermarsi su livelli eccelsi. L’elenco dei convocati prevede ...

Nuoto - Cesare Butini : “I Mondiali in vasca corta sono una tappa di avvicinamento alle Olimpiadi” : Siamo sempre più vicini ai Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta ad Hangzhou (Cina). Dall’11 al 16 dicembre la Nazionale azzurra vorrà confermare quanto è emerso nel corso degli Europei a Glasgow (Gran Bretagna). Il record di medaglie ottenuto nella piscina scozzese ha evidenziato la profondità della squadra italiana, desiderosa di confermarsi anche in Asia. Pertanto gli obiettivi sono ambiziosi e lo ricorda anche il direttore tecnico ...

Mondiali Nuoto : Butini - aspetto conferme : ... ma più che altro vorrei che ci fosse una compattezza di risultato per darci conferma di essere sulla strada giusta per andare lontano a confrontarci con il mondo".

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gregorio Paltrinieri lavora per tornare re. Anche in Cina la concorrenza sarà spietata : Gli occhi della tigre. Gregorio Paltrinieri è pronto. Il carpigiano, dopo aver maCinato chilometri e chilometri con grande determinazione, vuol riprendersi lo scettro dei 1500 stile libero. A lui arrivare secondo o terzo non piace proprio, la vittoria è l’unica cosa che gli interessa, magari Anche abbinata ad un tempo all’altezza delle sue aspettative. Ambizione e grandi motivazioni albergano dentro di sé e dunque i Mondiali in vasca ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Federica Pellegrini e il dubbio 200 sl. Per ora è no ma la voglia di tornare sul podio è tanta : Un anno esatto senza podi internazionali per Federica Pellegrini è tantissimo. E’ vero che la stagione a cavallo tra i 2017 e il 2018 era volutamente di scarico per la Divina che, all’indomani del trionfo di Budapest, ha abbandonato i 200 per lanciarsi nell’avventura della velocità, un ritorno al futuro che ha portato i risultati attesi, due finali europee, in lunga e in corta, un bronzino in staffetta a Copenhagen e zero podi, con anche una ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : ecco le stelle della manifestazione. Hosszu per tornare “cannibale” - Le Clos - Andrew - Sun Yang e Morozov i protagonisti più attesi : Mondiali di Hangzhou in tono minore? Le assenze di Dressel, Sjostrom, Ledecky, Horton, Efimova, Park, Chalmers, Peaty, Blume tanto per fare qualche nome sparso, tolgono sicuramente fascino alla rassegna iridata in vasca corta di Hangzhou ma il Nuoto mondiale offre talmente tanti spunti che, tanto per dirla alla Chiambretti, chiunque scenda in vasca sarà un successo. Mancano tanti big, è vero, ma le star ci sono eccome e il motivo per mettersi ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Piero Codia e l’effetto Glasgow. Dimostrare che non fu un semplice exploit : Partire fortissimo e arrivare fortissimo è il sogno di ogni nuotatore. Piero Codia lo ha realizzato a Glasgow in una gara che resterà per sempre nella mente degli appassionati del Nuoto azzurro. La rivincita del nerd, del ragazzo sempre (fin troppo) serio, che nemmeno un exploit del genere riesce a sciogliere in una risata fragorosa. Scorza friulana, scorza dura, quella di Piero Codia che, in poco meno di un minuto, è passato da onesto ...

Nuoto - Margherita Panziera : “Sono più convinta di me stessa. Ai Mondiali? Voglio divertirmi e competere ad alto livello” : Le lancette dell’orologio viaggiano molto velocemente e a partire dall’11 dicembre, ad Hangzhou (Cina), il mondo del Nuoto si esibirà nella rassegna iridata in vasca corta a chiosa del 2018. La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza con diverse ambizioni. Gli Europei a Glasgow hanno messo in mostra una squadra che è andata oltre le sue solite punte di diamante. Giovani e seconde linee si sono prese la scena. Tra di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Ilaria Cusinato all’assalto dell’idolo Hosszu : la nuova “stellina” dei misti sfida il mondo : Un bronzo a Copenhagen un anno fa agli Europei in vasca corta, due argenti agli Europei in vasca lunga a Glasgow e ora via, all’assalto del mondo nella rassegna iridata di Hangzhou. La “campionessa multitasking” Ilaria Cusinato sta crescendo, ogni giorno di più, agli ordini del mago Stefano Morini e vuole dimostrare a se stessa e al mondo intero di aver raggiunto l’eccellenza nei misti, le gare che più si addicono alle sue caratteristiche di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : le prospettive della 4×100 sl dell’Italia. Santo Condorelli il valore aggiunto - pesa l’assenza di Dotto : I Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou (Cina) sono ormai vicini. La rassegna iridata che chiuderà questo 2018 (11-16 dicembre) è pronta per riservarci grandi emozioni. La Nazionale azzurra, reduce dai trionfali Europei di Glasgow, punta a replicare quanto fatto nella piscina scozzese anche in quella asiatica. La vasca corta tradizionalmente non è molto gradita dai nostri portacolori ma l’ambizione e la voglia di competere possono ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Margherita Panziera al primo esame da big internazionale. Obiettivo podio nei 200 dorso : Le lancette dell’orologio viaggiano molto velocemente e a partire dall’11 dicembre, ad Hangzhou (Cina), il mondo del Nuoto si esibirà nella rassegna iridata in vasca corta a chiosa del 2018. La Nazionale italiana si presenta ai nastri di partenza con diverse ambizioni. Gli Europei a Glasgow hanno messo in mostra una squadra che è andata oltre le sue solite punte di diamante. Giovani e seconde linee si sono prese la scena. Tra di ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Alessandro Miressi per confermare lo status di big anche nella poco amata vasca corta : Il conto alla rovescia sta per scadere. nella vasca (corta) di Hangzhou (Cina) ci apprestiamo a vivere sei giorni di grande Nuoto. I Mondiali 2018 nella piscina da 25 metri asiatica saranno l’atto conclusivo di un 2018 che per l’Italia è stato quello della svolta o, per meglio dire, del ricambio generazionale. Il Bel Paese, animato spesso e volentieri da due o tre atleti, ha ricevuto finalmente grande impulso dalle cosiddette seconde ...