Notebook con la batteria che dura per tutto il giorno? Arriveranno l’anno prossimo

ASUS : il Notebook ZenBook Pro 14 UX480 con tecnologia Screenpad è ora disponibile in Italia : ASUS annuncia la disponibilità sul mercato Italiano di ZenBook Pro 14 (UX480), l'ultimo arrivato della famiglia ZenBook Pro, i notebook professionali ad alte prestazioni. ZenBook Pro 14 (UX480) adotta il nuovo e futuristico Screenpad - una tecnologia innovativa di ASUS che rivoluziona il modo di lavorare e di interagire con il proprio portatile - progettato per artisti in movimento, designer, programmatori o per tutti gli utenti creativi ...

ASUS anticipa il Cyber Monday con sconti fino al 30% su smartphone e Notebook : Con qualche ora di anticipo il Cyber Monday di ASUS è già arrivato. In sconto sullo store ufficiale ASUS ZenFone 5Z, ZenFone 5 e ZenFone Max Pro M1 oltre a vari notebook con promozioni che arrivano fino al 30% rispetto al prezzo di listino. L'articolo ASUS anticipa il Cyber Monday con sconti fino al 30% su smartphone e notebook proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Piston (4€) - Redmi Note 5 (142€) - Notebook economici e tanto altro oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Lenovo Miix 630 - il Notebook sempre connesso grazie alla Nano SIM : Ha esordito sul mercato italiano il nuovo notebook 2-in-1 Lenovo Miix 630, un prodotto che mira a soddisfare una particolare categoria di utenti. Se usate spesso il notebook in movimento, avete raramente a portata di tiro una rete Wi-Fi a cui collegarvi, ma avete bisogno di collegarvi a Internet, questo è il prodotto che potrebbe fare al caso vostro. Rientra nella cosiddetta categoria “always connected” annunciata lo scorso anno al ...

Didacta 2018 : dai Notebook alla VR - passando per Minecraft - la classe digitale secondo Lenovo - Microsoft e Google : Dal 18 al 20 ottobre la seconda edizione di Didacta, la fiera dedicata alla formazione tenutasi a Firenze, ha potuto contare oltre 23.000 partecipanti ed anche quest’anno ha visto presentate le principali innovazioni applicabili in ambito educativo. Lontani dalla realtà alla quale siamo abituati, lo spazio maggiore viene occupato dalla tecnologia a 360 gradi. La didattica si evolve, segue il flusso dell’evoluzione tecnologica seguendo i trend ...

Unieuro lancia gli ACER DAYS con tanti sconti su Notebook - desktop ed altro : Unieuro fino al 4 novembre mette in promozione tanti dispositivi ACER per la promo ACER DAYS. Ecco le migliori offerte selezionate Unieuro ACER DAYS fino al 4 novembre 2018 Unieuro continua con le offerte incredibili e dopo il Google Home Mini con Chromecast 3 a 36 euro, Mate 20 Pro a soli 900 euro e […]

Non solo smartphone : Samsung sta progettando anche un Notebook con display AMOLED pieghevole : Il portavoce della compagnia ha inoltre sottolineato che continuerà a distribuire PC nel mondo sfruttando le partnership già attive, come quelle con Intel, Microsoft e KT. Il nuovo computer portatile ...

Samsung produrrà un Notebook con schermo flessibile : Di smartphone con schermo flessibile abbiamo già iniziato a parlarne da qualche anno, con la presentazione di diversi prototipi che per il momento non sono entrati in produzione. Samsung però sposta il tiro su di leggi di più...