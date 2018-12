Nizza | il presidente Rivere | Non rinnoveremo con Balotelli

Il presidente del Nizza annuncia : 'Balotelli non rinnova e parte a fine stagione' : Jean-Pierre Rivere saluta Mario Balotelli. Il presidente del Nizza ha dichiarato a RMC Sport : 'Balotelli non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, a fine stagione la sua avventura qui sarà finita. Mario sta ancora pagando la cattiva preparazione pre-campionato e, come tutti quei ...