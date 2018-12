New York | Toll Brothers sale verso 34 | 32 dollari USA

New York : perdite consistenti per Wynn Resorts : Ribasso scomposto per la società che gestisce una importante catena di Casino , che esibisce una perdita secca del 4,19% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury ...

New York : seduta difficile per Royal Caribbean Cruises : Aggressivo avvitamento per la seconda più grande compagnia di crociere al mondo , che tratta in perdita del 3,77% sui valori precedenti. L'andamento di Royal Caribbean Cruises nella settimana, ...

Amal Clooney "distrugge" Donald Trump in un discorso agli Unca Awards di New York : Amal Clooney, avvocato 40enne specializzato nella difesa dei diritti umani e moglie dell'attore George Clooney, ha attaccato il presidente americano Donald Trump durante gli Unca Awards 2018, cioè i premi per la miglior copertura mediatica delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. Clooney fa parte di una frotta piuttosto ampia di figure pubbliche che sta contestando l'approccio di Trump contro i media.Nel corso della sua carriera ha difeso ...

NBA - Juventus Night a New York : è il giorno di Brooklyn-Toronto : Un'occasione che la Juventus ha colto al balzo per rinsaldare il suo legame con il mondo NBA, lanciando un'iniziativa unica nel suo genere: collaborare assieme a una franchigia per celebrare la ...

Un gladiatore a New York - Vianello : 'Voglio il mondiale in 4 anni' : E tra un allenamento e l'altro, a un certo punto, è spuntato anche Tyson Fury, ex campione del mondo e fresco di pareggio nella supersfida per la cintura Wbc con Deontay Wilder. 'Stava preparando l'...

Capodanno a New York - è qui la festa! : Spostandosi ad esempio a Brooklyn, ad andare in scena sarà la 39° edizione del The New Year's Eve Fireworks Celebration , un evento gratuito da vivere tra spettacoli e fuochi d'artificio. Dove? L'...

"Springsteen on Broadway" - il DNA e i demoni di Bruce : da New York - la recensione dello show : All'improvviso esisteva anche un altro mondo completamente nuovo, il mondo che sta sotto la tua cintura e sopra il tuo cuore". L'episodio di Presley all'Ed Sullivan show era stato immortalato e ...

New York in 5 modi diversi (tutti memorabili) : SidecarSidecar Moto d’acquaMoto d’acquaIn elicotteroIn ElicotteroRunningRunningIn autoIn auto Di New York è stato detto, scritto e fotografato di tutto. Eppure c’è sempre qualcos’altro, eppure c’è puntualmente qualche «oltre». Nella continua evoluzione di una città che non sa dormire, ma anche nelle maniere più svariate di viverla. Letteralmente di corsa. O magari in macchina. Fino ad arrivare alle soluzioni più bizzarre: sidecar, moto d’acqua ...

New York : Kroger - quotazioni alle stelle : Grande giornata per Kroger , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza del fatto che il ...

Huawei scuote le Borse : Milano perde il 3 - 5 per cento - New York oltre il 3 : Il caso Huawei - a causa dei timori per gli effetti sulla fragile tregua commerciale Usa-Cina - ha sconvolto la giornata delle piazze finanziarie mondiali e, accompagnato da un'ulteriore correzione ...

New York : Northern Trust in forte calo : In forte ribasso la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che mostra un disastroso -5,03%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

New York : seduta molto difficile per Tiffany : A picco la gioielleria americana , che presenta un pessimo -4,31%. La tendenza ad una settimana di Tiffany è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento potrebbe ...

New York : andamento sostenuto per Abercrombie & Fitch : Avanza la società americana dell'abbigliamento giovanile , che guadagna bene, con una variazione del 2,95%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

New York : acquisti a mani basse su Weyerhaeuser : Ottima performance per Weyerhaeuser , che scambia in rialzo del 3,11%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento ...