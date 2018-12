New York in 5 modi diversi tutti memorabili

New York : Kroger - quotazioni alle stelle : Grande giornata per Kroger , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,07%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello S&P-500 , ad evidenza del fatto che il ...

Huawei scuote le Borse : Milano perde il 3 - 5 per cento - New York oltre il 3 : Il caso Huawei - a causa dei timori per gli effetti sulla fragile tregua commerciale Usa-Cina - ha sconvolto la giornata delle piazze finanziarie mondiali e, accompagnato da un'ulteriore correzione ...

New York : Northern Trust in forte calo : In forte ribasso la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che mostra un disastroso -5,03%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , ...

New York : seduta molto difficile per Tiffany : A picco la gioielleria americana , che presenta un pessimo -4,31%. La tendenza ad una settimana di Tiffany è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento potrebbe ...

New York : andamento sostenuto per Abercrombie & Fitch : Avanza la società americana dell'abbigliamento giovanile , che guadagna bene, con una variazione del 2,95%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

New York : acquisti a mani basse su Weyerhaeuser : Ottima performance per Weyerhaeuser , che scambia in rialzo del 3,11%. Se si analizza l'andamento del titolo con lo S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento ...

New York : in forte denaro Toll Brothers : Ottima performance per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che scambia in rialzo del 2,19%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

New York : i venditori si accaniscono su Advanced Micro Devices : A picco Advanced Micro Devices , che presenta un pessimo -8,92%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Advanced Micro Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : netto calo registrato da Michael Kors : Affonda sul mercato l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che soffre con un calo del 5,15%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

New York : seduta difficile per PVH : A picco l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , che presenta un pessimo -5,2%. Lo scenario su base settimanale di PVH rileva un allentamento della curva ...

New York : andamento rialzista per Newmont Mining : Seduta positiva per Newmont Mining , che avanza bene dell'1,90%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Newmont Mining rispetto all'indice, ...

Borsa : affonda New York - Dj -3 - 10% : ANSA, - ROMA, 4 DIC - A picco la Borsa di Wall Street: il Dow Jones perde il 3,10%, il Nasdaq Composite il 3,6% e lo S&P 500 il 2,70%. 4 dicembre 2018