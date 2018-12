Netflix | arriva Titans la serie targata DC Universe

Narcos 5 ci sarà - arriva la conferma da Netflix : il video anticipazione : Narcos 5 si farà, l’annuncio video di Netflix L’indiscrezione diventa ora realtà: la storia di Narcos continua. Netflix ha annunciato con un video, che potete vedere più in basso, la quinta stagione della serie tv. Che, partita con le avventure di Pablo Escobar in Colombia, andrà avanti con la storia di Miguel Angel Felix Gallardo […] L'articolo Narcos 5 ci sarà, arriva la conferma da Netflix: il video anticipazione proviene da ...

Svelato il trailer dello speciale natalizio di Sabrina - su Netflix il 14 dicembre arrivano mostri e fantasmi (video) : Netflix ha Svelato il trailer dello speciale natalizio di Sabrina, l'episodio che si colloca tra la prima e la seconda stagione della serie. mostri, fantasmi e un raccapricciante Babbo Natale: questi sono gli elementi che renderanno l'appuntamento festivo più spaventoso che mai. "Le terrificanti avventure di Sabrina - Un racconto di mezzo inverno", questo il titolo italiano scelto per lo speciale natalizio, che verrà pubblicato sulla ...

Arriva X Factor in versione rap - sarà prodotto da Netflix e si chiamerà 'Rhythm + Flow' : Il mondo dei talent show e quello del rap rappresentano due tra le più concrete realtà della musica mondiale contemporanea. Se il rap è il genere di gran lunga più ascoltato e rappresentativo delle nuove generazioni in tutto il mondo, i talent possono ormai essere considerati come una vera e propria fabbrica di pop star, talenti che entrano nella competizione da perfetti sconosciuti, o quasi, e ne escono spesso e volentieri da star acclamate, ...

Film prima in sala - arriva la norma anti-Netflix : Bonisoli firma il decreto : Dopo mesi di polemiche che hanno coinvolto i maggiori Festival europei, da Cannes a Venezia, il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli prende posizione nello scontro fra distributori ...

Arriva il decreto anti-Netflix : “Film prima al cinema e poi in streaming” : Il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli ha annunciato: “Firmerò un decreto che regola le uscite dei film, che...

Spelacchio addio - arriva l'albero Netflix : Un albero di Natale alto più di 20 metri con 60.000 luci led e 500 sfere . E sponsor dell'operazione sarà Netflix. È stata aggiudicata a IGPDecaux la sponsorizzazione tecnica per la realizzazione del ...

Roma - dopo Spelacchio arriva albero Natale targato Netflix : Roma, 14 nov., askanews, - Un abete alto più di 20 metri con 60.000 luci Led e 500 sfere, acceso per 24 ore al giorno a Piazza Venezia, con Netflix sponsor dell'operazione. È l'albero di Natale che a ...

Netflix - adesso arrivano i supereroi trans di "Super Drags" : ... la malvagia Drag Queen che sta commettendo crimini di odio contro la comunità Lgbtq, tentando di portare via 'tutto lo splendore del mondo'. Nel Brasile di Jair Bolsonaro, dopo la presa di posizione ...

Lo speciale natalizio di Sabrina arriva su Netflix : titolo - trama dell’episodio e data di pubblicazione : Netflix annuncia lo speciale natalizio di Sabrina. Dato il gran successo della serie, la cui prima stagione è stata rilasciata sulla piattaforma il 26 ottobre scorso, è in arrivo anche un episodio incentrato sulla streghetta adolescente, nata dai fumetti della Archie Comics. Si intitola Chilling Adventures of Sabrina: A Midwinter's Tale lo speciale natalizio e debutterà su Netflix il 14 dicembre. Di seguito la sinossi ufficiale: La Chiesa ...

Arriva Baby - la nuova serie 'romana' di Netflix : La nuova serie originale italiana di Netflix prodotta da Fabula Pictures debutterà su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, il prossimo 30 novembre. Diretta da Andrea De Sica e Anna ...

Arriva su Netflix “Our Planet” - la serie narrata da David Attenborough in collaborazione con il WWF : Sarà David Attenborough la voce narrante di “Our Planet” la serie di documentari originali Netflix la cui anteprima verrà lanciata su Netflix il 5 aprile 2019. L’ambiziosa docuserie è stata creata in collaborazione con Silverback Films – il cui regista Alastair Fothergill è stata la mente creativa delle serie originali Planet Earth e Blue Planet – e WWF. Divisa in 8 puntate, mostrerà le specie più preziose e gli habitat fragili del ...

Arriva su Netflix 'Mowgli - il figlio della giungla' - il cast è stellare : Arriva 'Mowgli, il figlio della giungla'. Il celebre attore e regista Andy Serkis reinventa l'amatissima storia di Rudyard Kipling che racconta la storia di un bambino diviso tra due mondi che accetta ...

Dopo Elite arriva un nuovo teen drama spagnolo di Netflix - Alma : anticipazioni sulla trama : In seguito al successo di Elite, subito rinnovata per una seconda stagione a pochi giorni dal debutto, arriva un nuovo teen drama spagnolo di Netflix: la società di streaming continua ad investire nella produzione in lingua spagnola Dopo che nell'ultimo anno il clamoroso riscontro mondiale de La Casa di Carta ha aperto nuove strade per il mercato audiovisivo locale. Netflix sta preparando una nuova produzione spagnola, il dramma ...