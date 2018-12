' Nero a metà' | la quarta puntata in streaming su RaiPlay | Alba torna a casa di Carlo

Blastingnews

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Prosegue senza sosta il grandissimo successo di "", la fiction di Rai 1 con protagonisti Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz e Rosa Diletta Rossi. Lunedì 10 dicembre infatti andrà in onda su Rai alle 21.25 il quarto appuntamento con la serie poliziesca, che vedrà Malik eindagare sul misterioso omicidio di una giovane rapper e su quello di un uomo ritrovato morto a Chinatown. Se per caso avete già preso degli impegni per il prossimo lunedì e non potrete vedere lain diretta ed in chiaro su Rai 1, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.Dove vedere in replica ladi '' Vi segnaliamo che la replica del settimo e dell'ottavo episodio di '' non sarà trasmessa in nessun canale televisivo, nemmeno su Rai Premium, il canale che normalmente utilizza la Rai per trasmettere le repliche delle ...