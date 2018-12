Neonato in pericolo di vita | trasporto urgente da Verona a Roma

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Intorno alle 4 di oggi, venerdì 7 dicembre, undi sole due settimane died in gravi condizioni di salute è stato trasportato con la massima urgenza da, per ricevere cure specialistiche presso l’Ospedale Bambino Gesù. Il piccolo, ricoverato presso la Terapia Intensiva dell’AOU di“Borgo Trento”, necessitava di essere trasportato a bordo di un’ambulanza ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), motivo per il quale ilè stato effettuato da un C130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, velivolo in grado di imbarcare anche il mezzo sanitario. Come previsto dalle procedure nazionali, la richiesta disanitarioè pervenuta dalla Prefettura dialla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire i ...