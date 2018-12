Nel mondo 1 | 35 milioni di morti per incidenti stradali

Jovanotti - il tour estivo 2019 sarà un grande beach party : “Festa in 15 spiagge italiane - vi porto Nell'ombelico del mondo” : Jovanotti quest’estate va al mare, ma non in vacanza. Lorenzo Cherubini ha svelato a Milano, e in diretta Facebook ovunque, il suo “Jova beach party“, una festa itinerante che toccherà 15 spiagge italiane (ma con un finale in montagna). Giornate intere, dalla mattina a tarda notte, di musica e non solo, di fronte al mare. Una celebrazione dell’estate (“la vera grande invenzione degli italiani”, secondo Cherubini) e un ...

Lutto Nel mondo del calcio - arbitro muore dopo una malattia : un minuto di silenzio su tutti i campi [NOME e DETTAGLI] : I campionati italiani si preparano a scendere in campo per il prossimo weekend ma nelle ultime ore una brutta notizia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto a soli 32 anni Riccardo Pelagatti, assistente arbitrale della Can Pro della sezione di Livorno, ha lottato fino all’ultimo contro una malattia, tantissimi i messaggi sui social per ricordare il ragazzo e per esprimere le condoglianze. La Federcalcio ha reso noto che ...

Coppa del Mondo biathlon - Vittozzi sesta Nella 15km : Il sesto posto, infatti, è il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo in questo format, che al massimo l'aveva vista centrare la diciottesima posizione. Subito dietro di lei finisce ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Martin Fourcade a caccia del bis Nella sprint - Boe per il riscatto - Hofer si gioca le proprie carte : Neanche il tempo di respirare, del resto nel Biathlon è così. Si torna subisco in scena domani, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), per una 10 km sprint che deve dare conferme rispetto a quanto si è già visto nella 20 km individuale del primo atto di Coppa del Mondo 2018-2019. Partiamo da lui, dal fenomeno di questa disciplina, Martin Fourcade. Il francese, dopo aver trascinato la Francia al successo nella staffetta mista, si è portato a casa ...

Aie - elettricità protagonista Nel mondo contemporaneo : Il settore elettrico sta attraversando la trasformazione più radicale che si sia vista a a partire dalla sua nascita, avvenuta oltre un secolo fa. Nelle economie fondate su industria leggera, dei ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dzhyma sorprende tutte Nell’individuale - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sfiorano il podio : Una gara per cuore forti. Difficile definire in modo diverso la 15 km individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Una prova decisa sul filo di lana e all’ultimo giro tra due atlete che mai avevano posto la loro firma sul podio più alto in questa competizione. Parliamo della polacca Monika Hojnisz e dell’ucraina Yuliia Dzhyma, straordinarie quest’oggi e mai a ...

Vi porterò Nel vero ombelico del mondo" : il 3 agosto 'Jova Beach' sulla spiaggia di Lido di Fermo : "Vi porterò nel vero ombelico del mondo - ha commentato entusiasta Jovanotti -. Questa notte non ho dormito per l'agitazione della presentazione e non vedo l'ora, sono elettrico. Jova Beach è un ...

I BTS sono le star più twittate al mondo Nel 2018! : Anche per quanto riguarda gli hashtag generati nel corso di quest'anno i BTS la fanno da padroni: sui 500 più usati al mondo, 167 riguardano i BTS. #Taehyung, #Bangtan, #Jungkook sono solo alcuni ...

Tragico schianto - Alessandro muore a 31 anni : lutto Nel mondo politico locale : E' Alessandro Serra, 31 anni, originario di Serrenti e residente a Cagliari, la vittima dell'incidente stradale sulla 130...

HSE24 - opportunità per lavorare Nel mondo della TV : HSE24, società multinazionale operante nel settore del Retail Multimediale, offre l’opportunità di candidarsi ai casting tv. L’azienda cerca continuamente persone competenti con doti comunicative e un solido background professionale e tanta passione per questo settore. In particolare i casting sono rivolti a esperti di Moda, Cucina, Gioielli, Bellezza, Benessere, Fitness, Multimedia, Casa o Fai da te. Vediamo come fare per cadidarsi e come avere ...

Clima - emissioni di CO2 da record Nel 2018 : mai così alte - “il mondo sta andado fuori rotta” : Le emissioni mondiali di anidride carbonica registreranno un nuovo record nel 2018. A dirlo e’ uno studio condotto dai ricercatori del Global carbon Project e dell’universita’ dell’East Anglia, secondo cui le emissioni generate dall’uso dei combustibili fossili cresceranno del 2,7% raggiungendo i 37,1 miliardi di tonnellate di CO2. Se si aggiungono i 5 miliardi di tonnellate di CO2 che derivano dalla deforestazione ...

Tragedia Nel mondo del calcio internazionale : giovane talento ritrovato morto in un fiume : Aleksey Lomakin è morto per assideramento Il mistero sulla scomparsa di Aleksey Lomakin , giovane talento del Lokomotiv Mosca, si è concluso nel modo peggiore. Il trequartista della formazione russa è ...

