Nel Friuli Occidentale arrivano i Teatri dell' anima

Torna il castoro dopo mezzo secolo Nelle foreste del Friuli : Dovrebbe essere un esemplare austriaco, è stato fotografato dall'équipe dell'università di Torino dopo la segnalazione di un forestale

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : tornado Nella bassa pianura - zona Aquileia : La perturbazione che nella notte ha portato diversi disagi tra alta Toscana e Liguria, a seguito di piogge forti e persistenti, si è diretta nelle ultime ore sul nord-est causando un sensibile...

Belluno : moderata scossa di terremoto Nel Cadore tra Veneto e Friuli : scossa di terremoto moderata nel Cadore, tra bellunese e udinese. I dati INGV. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata avvertita oggi 17 novembre 2018, esattamente alle 11.50, sull'alto...

Il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà Nel ‘Tricolore’ CIR : Dopo due anni di permanenza nella serie nazionale riservata alle vetture WRC, la gara della Scuderia Friuli ACU nel 2019 tornerà nel contesto di Rally più importante E’ una delle notizie più importanti dell’automobilismo italiano su strada, dei rallies, ed è stata salutata con grande soddisfazione da tutto l’ambiente. E’ quella che il 55° Rally del Friuli Venezia Giulia tornerà nel Campionato Italiano Rally (CIR), la massima espressione ...

Crozza - dal ponte Morandi al maltempo in Friuli - la moglie di ToniNelli è preoccupata : “Crede che portiamo sfiga” : Maurizio Crozza torna a interpretare il ministro Danilo Toninelli, e nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza (in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove) confessa che anche la moglie comincia a farsi delle domande sul suo lavoro. Poi torna a diffondere l’entusiasmo che contraddistingue l’operato del governo del cambiamento: “È importante che la gente capisca che il governo è uno di loro, chiunque può mettersi il ...

Maltempo : ToniNelli domani in Veneto e Friuli - martedì in Liguria : “domani sarò in Veneto e in Friuli e martedì in Liguria. Vedrò alcuni dei luoghi più colpiti sul fronte della viabilità, incontrerò i sindaci e le autorità locali”. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. In dettaglio il ministro visiterà domani mattina santo Stefano di Cadore, Ovaro, Paluzza e Tolmezzo. Nel pomeriggio si rechera’ a Venezia. L'articolo Maltempo: Toninelli domani in Veneto e Friuli, ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : acqua alta a Grado per la mare - scoperchiato tetto di scuola Nel Pordenonese : L’alta marea delle 13 ha provocato disagi e qualche allagamento a Grado (Gorizia): l’acqua ha raggiunto alcuni scantinati e abitazioni, senza creare pericoli per la popolazione. Un nuovo picco di alta marea è atteso per le 23: in questo momento il mare non riceve a causa dello Scirocco e quindi l’acqua non riesce a defluire. Il vento ha provocato oggi pomeriggio il parziale scoperchiamento della scuola elementare di Claut ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : caduti “400 millimetri di pioggia in Carnia e Nella zona prealpina” : Il punto sulle operazioni in campo per fronteggiare l’ondata di Maltempo in Friuli Venezia Giulia è stato fatto in Consiglio regionale dal vicepresidente e assessore alla Protezione civile, Riccardo Riccardi: “Quella di ieri è stato una giornata che, al di là di oggettivi disagi per l’interruzione di alcune strade, alla fine però non ha registrato fatti gravi per le persone. Son caduti circa 400 millimetri di pioggia, in ...

Allerta rosso su alto Veneto e Friuli - lunedì scuole chiuse Nel Bellunese : VENEZIA - È in arrivo una fase di forte maltempo, con nubifragi e venti anche a 100 chilometri orari, che lunedì raggiungerà il suo apice. La Protezione Civile ha emesso...

Meteo - Italia Nella morsa del maltempo : rischio alluvioni - allerta rossa in Veneto e Friuli : A causa di un vortice di bassa pressione che spinge verso l’Italia intensi venti carichi di umidità, le nostre regioni saranno colpite da intensi temporali che scaricheranno a terra massicci quantitativi di pioggia in poco tempo con pesante rischio di alluvione su molte aree del Paese. La Protezione Civile ha emesso un'allerta rossa di elevata criticità per rischio idrogeologico per alcune aree di Friuli Venezia Giulia e Veneto e allerta ...