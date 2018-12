NBA – Steph Curry dà il colpo di grazia ai Cavs | “rivalità finita! Noi forse saremo alle

NBA : Stephen Curry segna 42 punti - Cleveland battuta da Golden State : Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors 105-126 Il sapore non è più lo stesso, e non solo perché a Natale mancano ancora tre settimane scarse. No, sul parquet è cambiato davvero tutto, almeno in una ...

NBA – Unico e solo - Steph Curry sbotta con la stampa : “Trae Young come me? Avete stancato…” : Steph Curry sbotta con la stampa dopo l’ennesima domanda sul paragone che gli vede affiancato il giovane rookie Trae Young Paragoni, una delle cose che più diverte tifosi e addetti ai lavori, ma anche un argomento alquanto complicato da affrontare a causa di una serie di variabili che spesso portano unicamente a discussioni che non sfociano in alcuna ‘verità assoluta’. Se lo chiedete a Steph Curry, i paragoni sono qualcosa che alla lunga ...

NBA - Detroit-Golden State 111-102 : i Pistons rovinano il ritorno in campo di Steph Curry : Detroit Pistons-Golden State Warriors 111-102 Dopo undici partite di assenza, c'era ovviamente grande attesa per il ritorno in campo di Steph Curry, ma il pubblico di Detroit — accorso in massa alla ...

NBA : la tifosa scrive una lettera - Steph Curry rende disponibili le scarpe per bambine : Ma Steph si nota di più per l'ammontare di attenzioni che riceve da milioni di giovani ragazzi e ragazze in giro per il mondo. Amo il fatto che ne sia cosciente, e che lo utilizzi per nient'altro che ...

NBA – Steph Curry pronto a tornare in campo dopo l’infortunio : ecco la situazione : Steph Curry, fuori per infortunio nelle ultime 8 partite, è pronto a ritornare in campo nel giro di poche gare: coach Steve Kerr fa chiarezza sul recupero del suo playmaker Inizio di stagione al di sotto delle aspettative per i Golden State Warriors. Nonostante siano primi ad Ovest, con 14 vittorie e 7 sconfitte, ma anche con diverse gare in più rispetto alle inseguitrici, gli Warriors non stanno esprimendo il loro miglior basket. La causa ...

NBA - incidente in auto per Steph Curry - Porsche distrutta ma lui ne esce illeso : Tanto spavento ma nessuna conseguenza per Steph Curry. Nella mattinata di venerdì il numero 30 dei Golden State Warriors è stato coinvolto in un incidente con tre auto mentre si recava al campo d'...

NBA – Incidente d’auto per Steph Curry sulla Higway 24 : le condizioni del playmaker degli Warriors [VIDEO] : Steph Curry è rimasto coinvolto in un Incidente d’auto sulla Higway 24 nei pressi Oakland: l’auto del playmaker sarebbe stata colpita più volte Attimi di paura per tutti i tifosi dei Golden State Warriors. Steph Curry, stella della franchigia, è rimasto coinvolto in un brutto Incidente d’auto che poteva costargli molto caro. Il playmaker della squadra californiana, secondo quanto riporta ABC 7 News, è rimasto coinvolto in un Incidente con ...

NBA – LeBron James devastante contro Miami : “Stephenson mi ha sfidato! Wade? Che tristezza sapere che…” : LeBron James fa 51 punti contro la ‘sua’ Miami e raccoglie la sfida di Lance Stephenson: il numero 23 rivolge poi un pensiero a Wade, assente poiché diventato papà da poco Semplicemente devastante. Non ci sono altre parole per descrivere la prestazione di LeBron James contro la sua ex Miami. Il 23 dei Lakers ha messo insieme 51 punti e 8 rimbalzi, tirando 6/8 da 3 punti e con il 61% dal campo. Nel post partita, LeBron James ha ironizzato ...

NBA - LeBron e Stephenson amiconi dopo le liti passate : la “schitarrata” di Lance coinvolge anche il Re [VIDEO] : LeBron James e Lance Stephenson uniti per la causa dei Lakers dopo un’intera carriera di scontri e provocazioni LeBron James e Lance Stephenson, non si può dire che si amassero negli anni passati. Diversi gli screzi in campo tra i due cestisti NBA, ma quest’anno il destino ha voluto che si incontrassero ai Los Angeles Lakers. Adesso però il loro rapporto sembra essere idilliaco, come dimostrano alcune immagini che ritraggono ...

Basket - NBA 2018-2019 : stiramento all’inguine per Steph Curry. Fuori circa cinque partite : “La risonanza è incoraggiante, non è nulla di troppo serio. Poteva decisamente andare serio” con queste parole Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, ha voluto rassicurare sull’infortunio di Steph Curry. Il numero 30 dei campioni in carica si era fatto male questa notte contro i Milwaukee Bucks, ma gli esami hanno escluso uno stiramento all’adduttore e dunque uno stop molto più lungo per il nativo di Akron. Per Curry la ...

NBA – Infortunio Steph Curry : problema alla gamba sinistra per il playmaker degli Warriors : Steph Curry costretto a lasciare il campo in anticipo durante la sfida tra Golden State e Milwaukee: il playmaker degli Warriors ko per un problema alla gamba sinistra Oltre il danno la beffa, è il caso di dirlo per i Golden State Warriors che nella notte non solo sono tati sconfitti dai Milwaukee Bucks, ma hanno anche perso Steph Curry per Infortunio. Il playmaker dei bi-campioni NBA in carica, autore di un inizio di stagione da urlo ...

NBA - allarme Golden State Warriors : infortunio muscolare per Steph Curry : Brutte notizie per i Golden State Warriors: Stephen Curry è uscito nel corso del terzo quarto della partita persa con i Milwaukee Bucks per quello che è stato definito come una lesione all'adduttore ...

NBA - Steph Currry : una chiacchierata con Neymar e quel segreto su Klay Thompson : A unire Neymar e Curry non solo l'adrenalina dei grandi momenti di sport, ma anche le emozioni più private da vivere in famiglia , ai tre bimbi di Steph e Ayesha il giocatore del PSG risponde con un ...

NBA – Medie illegali e mani caldissime : Steph Curry è un cecchino e infrange un nuovo record! : Inizio di stagione da urlo per Steph Curry: Medie illegali, mani caldissime e una precisione da dietro l’arco… da record Mentre Rockets e Thunder annaspano, in un complicato inizio di stagione, i Golden State Warriors hanno già preso il largo. Eccetto qualche passo falso iniziale, i ragazzi di Steve Kerr hanno iniziato a carburare, firmando un successo dopo l’altro. In attesa che DeMarcus Cousins torni ...