NBA – Possibile infortunio per Irving | il play dei Celtics rassicura i tifosi | “ecco

NBA – Fallo e tripla impossibile allo scadere - ma gli arbitri annullano tutto : Jokic aveva fatto il canestro dell’anno! [VIDEO] : Nikola Jokic aveva segnato il canestro dell’anno! Il serbo subisce Fallo da Leonard e fa partire una tripla senza prepararsi il tiro: gli arbitri annullao tutto Nei secondi finali di Denver Nuggets vs Toronto Raptors, Nikola Jokic si era inventato il canestro dell’anno. Il centro serbo della franchigia del Colorado ha segnato una tripla incredibile poco prima dello scadere del tempo regolamentare: con i Nuggets avanti 104-103, ...

Clamoroso attacco dal mondo NBA : “coach donne? Impossibile - i giocatori ci proverebbero ogni giorno” : Un coach NBA, che ha preferito restare anonimo, ha sottolineato quando il mondo del basket americano sia sessista, spiegando come sia ‘Impossibile’ vedere una bella donna come capo allenatrice Negli ultimi anni, l’NBA ha compiuto grandi passi in avanti nell’aprire il proprio mondo a figure professionali femminili. Sono numerose le donne che hanno un posto dirigenziale (come Sue Bird nei Nuggets) o nello staff tecnico delle franchigie ...

Mercato NBA – Phoenix Suns su Markelle Fultz : ecco la possibile trade : I Phoenix Suns mostrano interesse per Markelle Fultz: si studia la possibile trade che potrebbe accontentare i Philadelphia 76ers I Philadelphia 76ers attendono con pazienza nuove offerte per Markelle Fultz. La franchigia della ‘Città dell’amore fraterno’ non ha più tempo per aspettare il talentino scelto con la first pick nel Draft 2017: troppi infortuni, troppe incognite. I Sixers vogliono vincere e vogliono farlo subito. Non per questo ...

NBA – Jimmy Butler si prende Philadelphia : buzzer beater strepitoso - la tripla è (quasi) impossibile! [VIDEO] : Jimmy Butler conquista i tifosi dei Sixers con una giocata strepitosa: il nuovo arrivato stende i Nets con una tripla sulla sirena dal grande coefficente di difficoltà Arrivato a Philadelphia dopo una tanto discussa trade fra Timberwolves e Sixers, Jimmy Butler non ha sicuramente fatto fatica a conquistarsi i favori dei suoi nuovi tifosi. Il talento del prodotto di Marquette è noto a tutti, gli si doveva dare solo il tempo di metterlo in ...

Mercato NBA - pazza idea Boston : tifosi impazziti per la possibile trade per Anthony Davis : Il Mercato NBA è stato scosso nelle ultime ore dall’ipotesi di trade per Anthony Davis, i Celtics sono interessati al lungo dei Pelicans Il Mercato NBA è accesissimo in questa fase e lo sarà sino alla trade deadline di febbraio. Una delle squadre che non si sta esprimendo come atteso è di certo la deludente Boston di coach Stephens. Proprio attorno ai Celtics si stanno scatenando le voci di una possibile trade, voci ...

NBA – Celtics - qualcosa non va : possibile uomo da sesto uomo per Gordon Hayward : I Boston Celtics continuano ad avere problemi in attacco e Gordon Hayward, non ancora al massimo della forma, potrebbe partire dalla panchina Inizio di stagione al di sotto delle aspettative per i Boston Celtics. La franchigia del Massachussets ha iniziato la regular season con 8 vittorie e 6 sconfitte, un cammino altalenante e di certo altamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Nonostante la buona difesa, i Celtics ...

NBA – Rockets - è ancora ‘Melo-dramma’! Carmelo Anthony ancora fuori per ‘malattia’ : possibile taglio in arrivo : Carmelo Anthony sempre più lontano dagli Houston Rockets: l’ex OKC ancora fuori per ‘malessere generale’, ma rischierebbe di essere tagliato nelle prossime settimane Forse sarà alquanto inflazionata come frase ma… “Houston abbiamo un problema”. Il problema in casa Rockets ha un nome e un cognome: Carmelo Anthony. Dopo aver accettato, sicuramente non con il sorriso sulle labbra, il ruolo da sesto uomo, ...

NBA – Rissa Rajon Rondo-Chris Paul : uno sputo la possibile causa scatenante! Ecco le dichiarazioni post match : Alla base della Rissa della notte, durante Lakers-Rockets, che ha visto Rajon Rondo e Chris Paul protagonisti, potrebbe esserci stato uno sputo Brutto episodio accaduto nella notte italiana sul parquet dello Staples Center di Los Angeles. Durante un infuocato Lakers-Rockets, Rajon Rondo e Chris Paul sono venuti alle mani. In diversi video diventati in poco tempo virali sui social, si può vedere come Chris Paul provochi Rajon Rondo, ...

NBA – Kevin Durant fa tremare gli Warriors : “futuro? Voglio essere il più onesto possibile” : Kevin Durant commenta i rumor sul suo futuro senza nè smentire, nè confermare il suo addio: gli Warriors tremano, è in arrivo un nuovo capitolo della carriera di KD? Kevin Durant è una delle superstar più influenti della lega. Il cestista dei Golden State Warriors non è soltanto uno dei migliori giocatori attualmente in circolazione, ma risulta essere un vero e proprio valore aggiunto, in grado di cambiare da solo gli equilibri di un team. ...