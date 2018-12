Nba - Houston ko. Vittorie per Boston e Portland : ROMA - Tre sole partite nel turno Nba di questa notte, che peraltro non registrava sfide di rilievo per la classifica. I Rockets perdono male contro Utah Jazz, e il punteggio netto di 118-91 la dice ...

Nba - ko Houston - bene Boston e Portland : ANSA, - ROMA, 7 DIC - Tre sole partite nel turno Nba di questa notte, che peraltro non registrava sfide di rilievo per la classifica. I Rockets perdono male contro Utah Jazz, e il punteggio netto di ...

Nba - i risultati della notte : Houston crolla contro Utah - successi per Boston e Portland : Utah Jazz-Houston Rockets 118-91 A Houston i problemi sono molto più seri del previsto. Non è bastato allontanare Carmelo Anthony per ridare linfa a una squadra che resta fortemente disfunzionale e il ...

Nba - i risultati della notte : Golden State vince in trasferta - Houston no : Atlanta Hawks-Golden State Warriors 111-128 Non poteva esserci trasferta migliore per tornare a sorridere lontano da casa. Lo sapevano bene gli Warriors, giunti ad Atlanta avendo sul groppone ben sei ...

Nba 2019 - i risultati della notte (2 Dicembre) : Leonard trascina Toronto - sconfitte per Golden State e Milwaukee. Vincono Houston e Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Grandissimo spettacolo e finale emozionante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks si impongono 136-134 dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks. Vittoria di grande cuore dei padroni di casa, che rimontano più volte gli ospiti e anche una svantaggio oltre la doppia cifra. Si va all’overtime grazie ad una tripla incredibile di Emmanuel Mudiay (top scorer dei suoi con 28 punti) e ...

Nba - James domina il duello con Doncic. Gli Spurs crollano con Houston : Lebron James e i suoi Los Angeles Lakers infilano l'11ma vittoria nelle ultime 15 partite e salgono al sesto posto nella Western Conference. Ne hanno fatto le spese i Mavericks, sconfitti 114-103. Ha ...

Nba - San Antonio-Houston 105-136 : i Rockets travolgono gli Spurs - 10 punti per Belinelli : San Antonio Spurs-Houston Rockets 105-136 Se pensavate che la sonora sconfitta sul campo dei Minnesota Timberwolves fosse il punto più basso della stagione dei San Antonio Spurs, forse dovrete ...

Nba - Houston Rockets : Gary Clark - il rookie che si è preso i minuti di Carmelo Anthony : Il 24esimo compleanno per Gary Clark è stato inevitabilmente diverso dagli altri. Non tanto e non solo per il ruolo che è riuscito a ritagliarsi nell'ultimo mese all'interno della rotazione dei ...

Basket - Nba : Durant trascina Golden State - super-Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Quando sale in cattedra Kevin Durant, per gli avversari non c'è più nulla da fare. In attesa di rivedere sul parquet Curry e Green, Golden State si gode il miglior KD della stagione con ...

Nba - risultati della notte : Cleveland vince anche contro Houston - Boston perde a Dallas : Cleveland Cavaliers-Houston Rockets 117-108 Il passaggio di LeBron James a Cleveland deve aver risvegliato qualcosa tra i suoi vecchi compagni, perché i Cavs sembrano essere una squadra del tutto ...

Nba - Carmelo Anthony : l'addio a Houston ora è ufficiale. E spunta l'ipotesi Portorico : Due mesi. Dieci partite. L'esperienza di Caremlo Anthony come membro degli Houston Rockets si esaurisce così. Sempre meglio di quanto successo ad Atlanta, 5 giorni , dal 25 al 30 luglio, e nessuna ...

Basket - Nba : Houston travolge Golden State - a Gallinari primo derby azzurro : WASHINGTON - Houston, 7-7, è tornata, Golden State, 12-4,, invece, rischia di perdersi. La straripante vittoria dei Rockets in casa contro i campioni in carica è ricca di significati. I texani, dopo ...

Nba - Golden State che flop. Houston : è la svolta? : Houston-Golden State 107-86 Per i Rockets non è una semplice vittoria. Quella strappata sul parquet di casa contro i Warriors ha il forte sapore di partita della svolta per la squadra di Mike D'Antoni ...

Nba - risultati della notte : Houston distrugge Golden State - Denver passa sopra ad Atlanta : Se i Golden State avevano bisogno di risposte dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni sull'asse Draymond Green-Kevin Durant, a Houston non ne sono arrivate. O meglio, quelle che sono ...