NBA 2019 | i risultati della notte 7 dicembre Successi netti per Celtics e Blazers

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 dicembre) : Toronto e Denver comandano le classifiche - vittorie importanti di Lakers - Warriors e Thunder - cadono Gallinari e Belinelli : Ben dieci i match in questa nottata NBA, e numerose sfide ad altissimo livello per quanto riguarda le due Conference. Da una parte i Toronto Raptors piegano i Philadelphia 76ers e si confermano prima forza ad Est, e forse dell’intera Lega, mentre ad Ovest arrivano le vittorie dei Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, in una Conference dove regna l’equilibrio assoluto. Brutta serata per gli ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 Dicembre) : Belinelli sconfitto da Utah - Doncic trascina Utah contro Portland : Sono cinque le partite della notte NBA. Dopo aver saltato la sfida con Portland per un problema al collo, Marco Belinelli è tornato sul parquet, ma non è stato un rientro felice. Infatti i suoi San Antonio Spurs sono stati nettamente sconfitti dagli Utah Jazz per 139-105. Un match che ha visto sempre Utah in pieno controllo (+14 già dal primo quarto), con un Donovan Mitchell da 20 punti ed un Rudy Gobert in doppia doppia (18 punti e 10 ...

NBA 2019 - i risultati di oggi (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 dicembre) : Gallinari ne fa 24 e trascina i Clippers - ok Warriors e Thunder. I Nuggets battono i Raptors : Sette partite sono state giocate in questa notte NBA, con diversi confronti tra squadre in possesso di record simili e la sola Hawks-Warriors a far eccezione alla regola, vista la situazione diametralmente opposta delle due franchigie. La vera particolarità che viene fatta registrare è che solo i Minnesota Timberwolves riescono a vincere in casa propria. Altra notte di un certo rilievo per Danilo Gallinari, che si mette in società con Tobias ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 dicembre) : i Lakers vincono ancora - sconfitta per i Clippers nonostante 21 punti di Danilo Gallinari : Sei partite in programma nella notte di NBA. I Lakers proseguono l’ottimo momento di forma superando agevolmente Phoenix, mentre i Clippers di Gallinari cadono contro Dallas. Vittorie convincenti per San Antonio e Philadephia, rispettivamente con Portland e Memphis. Nessuna sorpresa nell’incontro tra Los Angeles Lakers e Phoenix Suns vinto nettamente dai padroni di casa con il punteggio di 120-96. Il migliore tra gli uomini di Luke ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 Dicembre) : Leonard trascina Toronto - sconfitte per Golden State e Milwaukee. Vincono Houston e Boston : Sono sette le partite della notte NBA. Grandissimo spettacolo e finale emozionante al Madison Square Garden, dove i New York Knicks si impongono 136-134 dopo un tempo supplementare contro i Milwaukee Bucks. Vittoria di grande cuore dei padroni di casa, che rimontano più volte gli ospiti e anche una svantaggio oltre la doppia cifra. Si va all’overtime grazie ad una tripla incredibile di Emmanuel Mudiay (top scorer dei suoi con 28 punti) e ...

NBA 2019 : i risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con Dallas ...

NBA 2019 : i risultati della notte (1° dicembre). Ok Lakers e Celtics - due OT tra Grizzlies e Nets - Spurs travolti dai Rockets - Belinelli 10 punti : notte NBA particolarmente piena, quella appena conclusa: sono state ben undici le partite giocate attraverso i parquet degli Stati Uniti, con diversi scontri di notevole interesse. Andiamoli a vedere tutti. Prima della concessione al combattimento Fury-Wilder per il mondiale dei pesi massimi WBC di boxe, lo Staples Center vede i Los Angeles Lakers battere con meno difficoltà del previsto i Dallas Mavericks: il punteggio finale è di 114-103, con ...

NBA 2019 - i risultati della notte (30 novembre) : Toronto supera Golden State al supplementare - successi per Lakers e Clippers : Soltanto tre partite nella notte NBA, ma lo spettacolo non è mancato. Nello scontro più atteso della giornata Toronto ha avuto la meglio su Golden State confermando lo straordinario avvio di stagione e ribadendo la prima posizione nella Eastern Conference. Vittorie anche per i Los Angeles Lakers di LeBron James e per i Clippers di Gallinari, rispettivamente contro Indiana e Sacramento. Non ha deluso le aspettative la sfida tra Toronto Raptors e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...

NBA 2019 - i risultati della notte (28 novembre) : Toronto si conferma al vertice - mentre i Lakers vengono demoliti a Denver : Cinque partite in campo nella nottata NBA, con diversi spunti interessanti. In primo luogo Toronto passa sul parquet dei Grizzlies e si conferma la squadra con il miglior record della Lega, mentre i Lakers vengono sommersi a Denver e hanno la conferma che la vetta della Western Conference è ancora lontana. DETROIT PISTONS (11-7) – NEW YORK KNICKS (7-15): 115-108. Detroit ingrana la terza e si libera anche dei Knicks. Solita grande ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Una rosa priva dei giocatori di NBA ed Eurolega : Giovedì sera a Brescia l’Italia affronterà la Lituania in un match che può davvero valere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2019. Meo Sacchetti, però, dovrà fare a meno, per questa sfida e per quella successiva in Polonia, dei giocatori che sono attualmente impegnati in NBA ed Eurolega. Non ci saranno, dunque, i vari Danilo Gallinari, Marco Belinelli (quest’ultimi mai interpellati comunque nel corso delle Qualificazioni), ma ...