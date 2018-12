nata la prima bambina grazie all' utero di una donna deceduta

Rally Monza 2018 : Valentino Rossi chiude al comando la prima giornata davanti a Suninen - quarto Tony Cairoli : Valentino Rossi chiude al comando la prima giornata del Rally di Monza 2018. Il nove volte campione del mondo nel Motomondiale, ha sempre dimostrato di cavarsela bene anche nei Rally, e lo ha confermato anche oggi, chiudendo al comando il venerdì della corsa che si snoda all’interno del celebre circuito brianzolo. Il “Dottore”, che ha vinto le due prove speciali del pomeriggio, dopo l’antipasto della mattinata che non ...

X Factor - Martina Attili è la prima eliminata della semifinale : Martina Attili non ci sarà alla finale di X Factor. E Manuel Agnelli perde un pezzo importante in vista della vittoria finale. La giovane interprete e cantautrice con 'The Climb' di Miley Cyrus non ha ...

Più libri più liberi 2018 : grande affluenza per la prima giornata : Questa è la prima e più importante Fiera di Roma e il suo valore è quello di parlare al mondo intero offrendo le proprie chiavi di letture. Il libro ha un valore intrinseco che è quello di produrre ...

Film di natale in uscita : Christian De Sica e Massimo Boldi in ‘Amici come prima’ : Il Natale si avvicina e ben presto usciranno al cinema diversi Film. Non mancheranno, come tutti gli anni, i cinepanettoni. Per le festività ci sarà una grandissima novità, ovvero il ritorno della coppia Christian De Sica e Massimo Boldi. I due attori, dopo qualche anno di separazione artistica, sono nuovamente fianco a fianco in una pellicola natalizia. A 13 anni di distanza dall’ultima volta, si potrà tornare a ridere con una commedia in cui ...

8 frasi da non dire a chi è a dieta (prima di natale) : «Stai così bene…»«Lascia che ti parli della dieta che ha funzionato per me»«Basta solo non mangiare troppo»«Un morso non ti farà male»«Andiamo a farci un aperitivo?»«L’ho fatto solo per te»«Sei sicura che questa cosa puoi mangiarla?»«Dai che stai bene anche qualche chilo in più»8 frasi da non dire a chi è a dieta (prima di Natale)Natale si sta avvicinando e con lui un turbinio assoluto di pranzi interminabili composti da ...

La prima bimba nata da un utero trapiantato da una donatrice deceduta : (foto: Getty Images) Un’altra bambina è nata da una donna con un utero trapiantato. Stavolta però c’è qualcosa di diverso: l’utero infatti proveniva da una donatrice deceduta. E questa, che si sappia, è la prima gravidanza andata a buon fine con questa tecnica di trapianto nella storia della medicina. La bimba è nata un anno fa, ma la notizia è stata diffusa solo oggi dal team dell’Università di San Paolo (Brasile) sulle pagine della ...

I giovanissimi "street riders" tornano a sfilare con le loro moto a Cuneo prima di natale : Sono più di duecento i giovanissimi di Cuneo che da quattro anni organizzano raduni in città sulle loro moto da cross. Il successo del primo evento, organizzato nel 2014, li spinse a "fare squadra" e ...

Guzzanti preside in "La prima pietra" : «Quella recita di natale è una guerra mondiale» : La cosa interessante è che tutto accade in un mondo in cui, come è naturale e realistico, per i bambini non esiste nessun reale problema di accoglienza, i più piccoli sono anzi ostaggio e oggetto ...

Prima Pietra - il natale scorretto : ANSA, ROMA 3 DIC - La tolleranza inter-religiosa porta alla rissa. Così se in una scuola elementare, togli il presepe, togli il crocefisso dalla parete, fai una recita natalizia dove si mescola islam, ...

Diretta Grande Fratello Vip : tra Benedetta Mazza e Lory del Santo la prima eliminata : Semifinale spumeggiante quella della terza edizione del Grande Fratello Vip . Stasera la conduzione di Ilary Blasi dovrà destreggiarsi tra eliminazioni e provvedimenti disciplinari. Proprio così, avete capito bene. Infatti a quanto pare, durante la settimana, un concorrente della casa non avrebbe rispettato il regolamento e proprio per questo motivo potrebbe arrivare un’espulsione a un passo dalla finale. Oltre a tutto ciò, sono previste anche ...