Napoli | passi in avanti per il giocatore della Spal

Napoli - Ancelotti avverte : ''Se non passiamo siamo dei c...'' : Vietato distrazioni per il Napoli di Carlo Ancelotti , i partenopei devono battere la Stella Rossa, successo fondamentale per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League . Ripartire ...

Napoli - Ancelotti avvisa : “Se non passiamo il turno siamo dei coglioni” : A un giorno dalla sfida di Champions League contro la Stella Rossa, Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza: “È fondamentale iniziare bene questa gara importante, non decisiva, per passare questo girone. Intensità, applicazione, conterà questo“. Poi torna sul pareggio contro il Chievo: “La critica è normale, fa parte del lavoro. Resta il fatto che non cambia di virgola la mia idea su questa squadra che è competitiva al ...

Jean-Noël Schifano : 'Dizionario appassionato di Napoli' - presentazione il 6 e 7 dicembre : Lo scrittore Jean-Noël Schifano è un operatore francese, nonché scrittore ed editore. La passione che ha per la sua amata Napoli lo ha spinto a scrivere un dizionario per svelare segreti, storia, aneddoti, peculiarità di una, a suo dire, delle città più affascinanti del meridione italiano. Tra storia e attualità, Schifano, definisce Napoli una città mito. Un citazione del libro lascia intendere quanto Jean-Noël amasse questa città: "La vita è ...

Napoli - l'ultima di De Magistris : «Il teatro San Carlo passi al Comune» : Il Comune di Napoli vuole acquisire il teatro San Carlo. È l?ultimo annuncio del sindaco Luigi de Magistris, all?indomani dell?approvazione della manovra in giunta. È...

Napoli - sbucano dalle fogne e fanno esplodere bomba nel bar a due passi dalla stazione : Una bomba carta è stata fatta esplodere intorno alle 4.20 di stanotte nel bar 'Il solito posto', sul corso Garibaldi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione Borgoloreto; dai primi ...

Dizionario appassionato di Napoli di Jean-Noël Schifano : Dizionario appassionato di Napoli è l’ambiziosa opera di un intellettuale francese di origini italiane, Jean-Noël Schifano, già autore di saggi e romanzi ambientati nella città partenopea, e traduttore in Francia dei testi di Umberto Eco, Elsa Morante, Leonardo Sciascia, Italo Svevo e Alberto Savinio. Schifano ha deciso di esporre dalla a alla zeta i motivi per cui è da sempre innamorato di Napoli, della sua storia millenaria scolpita in ogni ...

MaradoNapoli - su Infinity il rapporto passionale tra Maradona e la città di Napoli : “L’unico demone che ci ha portato in Paradiso”. Il demone in questione è Diego Armando Maradona; il popolo condotto nell’Olimpo del calcio – il paganesimo è d’obbligo quando si parla di pallone, soprattutto in un paese come l’Italia che intitola gli stadi ai propri santi – è quello napoletano. È una delle tante colorite dichiarazioni che si possono ascoltare seguendo Maradonapoli, documentario in 75 minuti che Infinity propone ai suoi abbonati ...