Napoli | il convegno su errori arbitrali pro Juve? “Una feccia” Pm antimafia Maresca

Napoli - Toninelli non si presenta al convegno e la Cgil lo sostituisce così : “Ha paura”. Risate e applausi dal pubblico : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, era atteso a Napoli per discutere del futuro dell’edilizia su invito dell Fillea Cgil. L’esponente del M5s, però, non si è presentato, mandando un messaggio in cui dice, secondo quanto letto dai presenti sul palco, che “non partecipa ai confronti e ai dibattiti”. così gli organizzatori lo hanno sostituito con un cartonato, a grandezza naturale, che è stato tenuto tra i ...

Prevedere i terremoti - il prof. Panza sottolinea le importanti evidenze del metodo neo-deterministico in un convegno internazionale a Napoli : NDSHA (Neo Deterministic Seismic Hazard Assessment) ha fornito, per oltre due decenni, strumenti di valutazione della pericolosità sismica affidabili ed efficaci per la comprensione, la comunicazione e la mitigazione del rischio sismico (Panza et al., 2001). La procedura NDSHA per lo sviluppo di mappe di pericolosità sismica a scala regionale è stata trattata in dettaglio durante la conferenza internazionale “Resilience and Sustainability of ...

Mughini piccato : "Il convegno a Napoli sulla Juve? Feccia" : Giampiero Mughini è un personaggio che ha sempre dimostrato in questi anni di non aver peli sulla lingua. Il giornalista, scrittore e grande tifoso della Juventus ha spesso battibeccato nelle ...

Arte - a Napoli convegno su diagnostica per immagini : Napoli, 19 nov. (AdnKronos) - Radiografie, riflettografie e molte altre tecniche diagnostiche non invasive, che servono per 'guardare' dentro il corpo umano, sono sempre più spesso utilizzate nell’attività di studio e restauro delle opere d’Arte per restituire i capolavori al loro originario splendo

