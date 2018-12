Napoli | casa in fiamme alle rampe Brancaccio | il proprietario | ' Da giorni senza luce e a

Il Napoli passa in casa dell’Atalanta e resta a -8 dalla Juve : Colpaccio della squadra di Allegri. Nel posticipo della 14.ma giornata di campionato, il Napoli passa in casa dell’Atalanta e resta

Immobile investe nell’immobiliare : nuova casa nel Palazzo Nanà a Napoli : Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha acquistato una nuova casa grazie al supporto di Santandrea Luxury Houses, società del Gruppo Gabetti L'articolo Immobile investe nell’immobiliare: nuova casa nel Palazzo Nanà a Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tensione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

Napoli - arrestato stalker per minacce e spari sotto casa dell'ex : Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Rosario Savarese, 60enne napoletano, per stalker. In particolare i reati per cui è stato condannato: atti ...

Napoli - spara sotto casa dell'ex e investe i poliziotti : arrestato 60enne violento : Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Rosario Savarese, 60enne napoletano, per i reati di atti persecutori, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violenza privata e lo...

Napoli - la rivolta degli operai al Cardarelli : da oggi 300 lavoratori a casa : operai sul tetto dell?ospedale Cardarelli dove, questa mattina si sono svolte manifestazioni e sit in in vari punti della cittadella sanitaria. A protestare sono stati i lavoratori della ditta...

“Ombre folli” - alla Casa del Contemporaneo di Napoli in scena l’opera inedita di Franco Scaldati : alla Casa del Contemporaneo di Sala Assoli è in scena nella regia e interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi lo spettacolo "Ombre Folli" del grande drammaturgo palermitano Franco Scaldati. Nelle serate del 30 Novembre e 1 Dicembre avrà luogo la performance teatrale che ha per soggetto l'incontro delle "ombre" di due uomini che vivono un conflitto interiore che li divide e unisce.Continua a leggere

Napoli - Municipale a casa padre Di Maio : 11.18 Due agenti della Polizia Municipale si sono recati a Mariglianella (Napoli), nello stabile di cui è comproprietario il padre del vicepremier Di Maio. Alla vista dei cronisti, in diversi li hanno invitati ad allontanarsi: "Di Maio è l' orgoglio della nostra nazione", hanno detto loro.Al momento non si conosce il motivo della visita degli agenti. Ieri l'annuncio del vicepremier:pubblico carte a riprova delle regolari assunzioni ...

Casari a Tiki Taka : “netto rigore non fischiato al Napoli” : E’ in corso una nuova puntata della trasmissione Tiki Taka, si sta analizzando la 13^ giornata del campionato di Serie A. Prima Graziano Cesari parla del mancato rigore non fischiato alla Roma, poi l’ingresso della giornalista Diletta Leotta infiamma lo studio. Si analizza in oltre la partita tra Napoli e Chievo, Cesari parla del contatto in area di rigore Obi-Callejon: “rigore netto non fischiato al Napoli”. ...

Serie A - il Napoli bloccato dal Chievo in casa. Atalanta ko ad Empoli : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Udinese, Juventus e Inter, la tredicesima giornata di Serie A è proseguita con il derby emiliano delle 12:30 vinto dal Parma di D'Aversa per 2-1 sul Sassuolo di Roberto De Zerbi grazie ai gol di Gervinho e Bruno Alves. Nel pomeriggio si sono giocate tre partite con il Napoli di Carlo Ancelotti che non è riuscito ad andare oltre lo 0-0, in casa, contro il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo. ...

Napoli-Chievo - Stefano Sorrentino a casa di papà Roberto : Gli anni d’oro delle giovanili del Napoli Una sola volta. In panchina, a 21 anni. Mancava Carmignani, assente Favaro, le gerarchie dicevano prima Fiore e poi lui, quarto potenziale portiere del Napoli ma titolare, a partite alterne, tra i pali della Primavera azzurra. Lui è Roberto Sorrentino, classe 1955, e quando il “Napolino” di Rosario Rivellino vince il Trofeo di Viareggio nel 1975 è titolare al pari di Pasqualone Fiore, ...

Napoli - De Laurentiis : 'Cavani lo accogliamo a braccia aperte solo se… Mercato gennaio? È in casa' : Cavani, Var, il Mercato di gennaio, Ancelotti e il sogno scudetto che sogno non è. Aurelio De Laurentiis ha parlato di tutto, a pochi giorni dalla ripresa del campionato dove la sua squadra insegue la ...

Napoli - De Laurentiis : "A gennaio cinque acquisti già in casa - Cavani lo accoglieremmo a braccia aperte ma..." : "Il mercato di gennaio? Con il recupero di Meret, di Younes e di Ghoulam è come se noi il mercato lo avessimo già fatto in casa perché questi sono tre grandi giocatori che ancora non hanno potuto ...

Napoli - LA REGINA DEL SILICONE È TORNATA/ Casa adibita a studio medico : il caso di Maria Nazionale - IlSussidiario.net : REGINA del SILICONE NAPOLI, la donna è TORNATA. Ultime notize, finto chirurgo opera di nuovo nonostante la condanna a 2 anni di carcere