Napoli Antonio Ferrara morto durante una rapina | era il titolare di Pietruccio

Napoli - scacco al clan : arrestato il super latitante Antonio Orlando : Un regalo per tutta la città che, per 15 anni, ha visto la propria economia annientata dal giogo criminale di 'o mazzolino' . Orlando , infatti, utilizzava un canale privilegiato dal Marocco, da dove ...

Napoli - Antonio muore a 20 anni : stroncato da un tumore nella 'Terra dei Fuochi' : Un'altra vicenda della quale non si vorrebbe mai sentire parlare, riguardante la morte di un giovane ragazzo, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Frattamaggiore, uno di quei quartieri che rientrano in quella che è definita come l'area della 'Terra dei Fuochi'. La vittima è Antonio Florio, ragazzo di appena venti anni, che è stato stroncato da un tumore che non gli ha lasciato scampo. Secondo quanto si apprende ...