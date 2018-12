MUSEO DI STORIA NATURALE - Iscrizioni aperte per i campi invernali per ragazzi previsti

MUSEO STORIA NATURALE - l'1 e 2 dicembre alle 15 - 30 attività didattiche per bambini e ragazzi : Un pomeriggio nella preiSTORIA per gli 'Apprendisti scienziati' 27-11-2018 / Giorno per giorno Chi erano i nostri antenati? Come cacciavano? Come accendevano il fuoco? Per rispondere a queste e ad ...

Rugby – La storia degli All Blacks al MUSEO di Artena : la maglia degli Originals per la prima volta nell’Emisfero Mmord : Il Museo Artena ospita la storia degli All Blacks: per la prima volta nell’Emisfero Nord la maglia originale del primo tour europeo dei ‘Tutti Neri’ (1905) Nel 1905 gli All Blacks, all’epoca ”The Originals”, lasciarono Auckland e dopo quaranta giorni di nave, sbarcarono per la prima nell’Emisfero Nord, a Plymouth, nel sud dell’Inghilterra. Era l’8 settembre del 1905. Otto giorni dopo ...

Rugby - MUSEO Artena ospita la storia degli All Blacks : ... la maglia con la felce d'argento diventò il simbolo stesso del Rugby nel mondo, l'immagine della vittoria. A distanza di più di un secolo da quell'impresa, una delle maglie degli Originals farà ...

Il MUSEO del Rugby di Artena ospita la storia degli All Blacks : ... la maglia con la felce d'argento diventò il simbolo stesso del Rugby nel mondo, l'immagine della vittoria. A distanza di più di un secolo da quell'impresa, una delle maglie degli Originals farà ...

Venezia : la sua storia - le navi e il rapporto con il mare. Riaperte tutte le sale del MUSEO storico navale : ... sarà questo il messaggio che offriremo ai visitatori che verranno a vedere la nostra industria nautica, fatta di design, artigianato e progettualità, e la nostra economia legata al mare. Quando ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Venerdì 16 novembre alle 16.30 in via Filippo de Pisis 24 : Intitolazione dell'aula didattica al maestro Folco Quilici 13-11-2018 / Giorno per giorno Venerdì 16 novembre 2018 alle 16.30 , al MUSEO di STORIA NATURALE - via Filippo de Pisis 24, si terrà la ...

A Mestre apre spettacolare MUSEO sulla storia del '900 : Otto sono le sezioni totali che spaziano dalle questioni demografiche, ai diversi stili di vita, alla scienza, al lavoro, al paesaggio italiano fino all'educazione. Esperienze immersive dove si verrà ...

«MUSEO» - storia vera di una folle rapina a Città del Messico : ... amici di vecchia data, il momento del furto e i grossi problemi che i due protagonisti incontreranno nel rivendere la refurtiva: il fatto di cronaca è, però, solo uno spunto per proporre una ...

Il 1° dicembre nell'ex Zuccherificio apre 'Classis Ravenna' - MUSEO dedicato alla storia e all'archeologia della città : Aprirà il 1° dicembre nei 2.600 metri quadri dell'ex Zuccherificio, a pochi passi dalla Basilica di Sant'Apollinare in Classe, il nuovo museo della città e del territorio Classis Ravenna, destinato a ...

Citizen science : al MUSEO di storia naturale si impara a riconoscere le orme dei mammiferi : La Citizen science torna protagonista degli eventi organizzati dal Museo di storia naturale della Maremma . L'appuntamento, aperto a tutti, con la scienza partecipata dai cittadini è per sabato 27 ottobre a partire dalle 10 nella sede della struttura museale gestita da Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5 a Grosseto, e sarà dedicato ...

Al via la mostra dedicata alla Medicina nella Grande Guerra al MUSEO di Storia della Medicina : È stata inaugurata oggi alMuseo di Storia della Medicina in Padova la mostra Combattere, Curare, Istruire. Padova “Capitale al fronte” el’Università Castrense, alla presenza del Presidente della Fondazione MUSME, Francesco Peghin,dell’Assessore alla Cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, del Presidente del Comitato scientifico museale,Vincenzo Milanesi, e del curatore, Maurizio Rippa Bonati. Durante la Prima Guerra Mondiale Padova svolse ...

Festival Porsche - 70 anni di storia e un MUSEO a cielo aperto" : Una mezz'ora adrenalinica e indimenticabile in uno dei circuiti più complessi e famosi del mondo scandito da 4909 metri di traiettorie e staccate al limite così da apprezzare al massimo le ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Venerdì 5 ottobre alle 10 al MUSEO civico - via De Pisis 24 - . Visitabile fino a domenica 7 ottobre : 'Animali Sparuti Spariti', in mostra il progetto 02-10-2018 / Giorno per giorno "Animali Sparuti Spariti" è il titolo della mostra in programma da Venerdì 5 a domenica 7 ottobre 2018 a cura degli ...