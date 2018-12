: Multe da 10mln a Facebook e controllata - NotizieIN : Multe da 10mln a Facebook e controllata - TelevideoRai101 : Multe da 10mln a Facebook e controllata -

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l'istruttoria, avviata ad aprile nei confronti diIreland e della sua controllanteInc. per presunte violazioni del Codice del Consumo, irrogando alle societa' due sanzioni per complessivi 10 milioni. E' quanto riferisce L'Agcom in una nota. Secondo Agcom, il social di Zuckerberg "induce ingannevolmente" chi si iscrive "non informando adeguatamente e immediatamente della raccolta con intento commerciale dei dati forniti".(Di venerdì 7 dicembre 2018)