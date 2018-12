Motocross | Stefan Everts ricoverato in terapia intensiva | il pilota belga ha contratto la

sportfair

: RT @corsedimoto: LA BATTAGLIA DI STEFAN EVERTS - Il 10 volte campione motocross è ricoverato in ospedale in coma farmacologico, condizione… - 1993Mirco : RT @corsedimoto: LA BATTAGLIA DI STEFAN EVERTS - Il 10 volte campione motocross è ricoverato in ospedale in coma farmacologico, condizione… - motoclub100hp : LA BATTAGLIA DI STEFAN EVERTS - Il 10 volte campione motocross è ricoverato in ospedale in coma farmacologico, cond… - dianatamantini : LA BATTAGLIA DI STEFAN EVERTS - Il 10 volte campione motocross è ricoverato in ospedale in coma farmacologico, cond… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ildieci volte campione del mondo è stato punto da una zanzara durante il suo soggiorno in Congo, dove ha partecipato ad una gara di beneficenza Una notizie terribile e sconvolgente,hala malaria durante un viaggio in Congo. Il dieci volte campione del mondo diinpresso l’ospedale di Hasselt, dove i medici stanno lavorando duramente per permettergli di superare questa terribile malattia.Ilè stato contagiato durante il suo soggiorno in Congo, Paese in cui si è recato per partecipare tre settimane fa alla 4 Ore di Lubumbashi, gara di beneficenza organizzata per raccogliere fondi per i bambini del luogo. Pur essendoci rimasto per poco tempo,è stato punto dalle zanzare che trasmettono la malaria, venendone contagiato. Al momento ilin ospedale, la famiglia ha chiesto ...