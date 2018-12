Morto Gigi Radice | il «tedesco» dagli occhi di ghiaccio che rivoluzionò il calcio italiano

corriere

: #UltimOra È morto Gigi Radice, aveva 83 anni Ha vinto l'ultimo scudetto del Torino nel 1976 #SkySport - SkySport : #UltimOra È morto Gigi Radice, aveva 83 anni Ha vinto l'ultimo scudetto del Torino nel 1976 #SkySport - RaiNews : Calcio, è morto Gigi Radice. Aveva 83 anni. Giocatore e poi allenatore, guidò il Torino allo scudetto del 1976.… - Toro_News : Grave lutto nel mondo Toro: è morto Gigi Radice -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) L'uomodise n'era già andato da tempo, da quel giorno in cui la sua amata Nerina chiese agli amici di una vita di non passare più a trovarlo. Non voleva che lo vedessero così, ...