Morto a 29 anni dopo un pugno in faccia | parla il fratello | Luca scambiato per un

Addio ad Aldo Grimaldi - il decano degli armatori napoletani è Morto a 96 anni : Il mondo dello shipping nazionale e internazionale piange oggi la fine del decano degli armatori italiani: poche ore fa, nella sua casa di corso Italia a Genova, si è spento infatti all'età di 96 anni ...

Gigi Radice - Morto a 83 anni l’eroe dell’ultimo scudetto del Torino insieme a Graziani e Pulici : insieme a Ciccio Graziani e Paolo Pulici fu l’eroe dell’ultimo scudetto con del Torino del 1976. È morto all’età di 83 anni Luigi Radice, allenatore, tra gli altri, di Milan, Fiorentina, Roma e Inter. Nato a Milano il 15 gennaio del 1935, Radice ha vissuto una carriera da calciatore di grande livello come difensore, durata circa dieci anni. Vestite le maglie di Milan, Triestina e Padova, con i rossoneri conquista tre scudetti ...

Accoltella la mamma e si taglia la gola : Alessio - 18 anni - è Morto nella notte : Aveva Accoltellato la madre per poi tagliarsi la gola: Alessio Di Leo, il 18enne di Broni, in provincia di Pavia, che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre aveva cercato di ammazzare la madre...

BIMBO DI 6 ANNI Morto DI POLMONITE A BARI/ Ultime notizie - aperta indagine : dg ospedale 'verifiche interne' - IlSussidiario.net : BIMBO di 6 ANNI MORTO di POLMONITE: Procura di BARI apre indagine dopo la denuncia dei genitori che accusano presunti ritardi nella diagnosi, parla il dg.

Allah è Morto a 14 anni - era partito con il gommone per l’Italia per salvarsi dalla leucemia : Allah, un ragazzino libico di 14 anni malato di leucemia, si era imbarcato a marzo su un piccolo gommone assieme al fratello maggiore e al cugino. Un viaggio della speranza verso l'Europa, alla ricerca di cure che potessero salvarlo. Le terapie sembravano funzionare, ma una terribile infezione non gli ha lasciato scampo. I medici dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova che l'avevano in cura hanno esaudito l'ultimo desiderio di Allah e l'hanno ...

Lele - Morto a 29 anni per una sfida mortale in stile "Fight Club" : È stata una sfida, un 'gioco' a chi colpiva più forte, rivelatosi purtroppo letale, a uccidere Emanuele Tiberi la notte del 29 luglio scorso all'esterno della Vineria di Norcia. Il giovane venne colpito da Cristian Salvatori, 33 anni, con un unico pugno al volto che lo fece crollare a terra, uccidendolo. Lo provano - secondo quanto riporta l'edizione online de 'La Nazione' - non solo le testimonianze degli avventori del locale che ...

Alexei Lomakin - centrocampista di 18 anni della Lokomotiv Mosca - è Morto in circostanze ancora da chiarire : Alexey Lomakin, centrocampista russo di 18 anni della Lokomotiv Mosca, è stato trovato morto. Era scomparso da una settimana. Le circostanze che hanno portato al decesso del giovane sono ancora poco chiare e non sono stati resi noti ulteriori dettagli su quanto accaduto. La Lokomotiv Mosca ha affermato all'agenzia Tass che verranno comunicati nei giorni a seguire."Siamo scioccati dalla tragedia accaduta", ha fatto sapere il club russo in ...

Raffaele Morto a 17 anni per un malore in classe - il padre : “Non deve succedere ad altri” : Il papà del giovane studente stroncato da un infarto in classe rompe il silenzio: "L'attività sportiva, anche quella occasionale, va controllata e ognuno si deve prendere le proprie responsabilità". Sul caso è intervenuta anche la ministra Grillo assicurando: "Ho già chiesto l'accertamento dei fatti per far luce piena luce su quanto accaduto"Continua a leggere

Palermo - a 91 anni è Morto nonno Mariano : era stato sfrattato da casa : Si è spento in una casa di cura per anziani Mariano Lucido, di 91 anni, meglio conosciuto come 'nonno Mariano'. Quella di Mariano è una storia crudele quanto assurda: un uomo sfrattato dalla sua abitazione. Era malato, e chiedeva solamente di morire nella propria casa, dove ha vissuto 60 anni. Ma purtroppo, a causa di una faida familiare, l'anziano è stato costretto ad abbandonare l'abitazione. Diversi tentativi di sgombero dell'immobile nel ...

Gioia Tauro - incendio nella tendopoli di San Ferdinando : Morto un migrante di 18 anni : Un migrante di 18 anni proveniente dal Gambia è morto la scorsa notte a causa di un incendio sviluppatosi nella tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Il rogo, che ha...

Mattia - Morto in strada a 32 anni : la verità nelle telecamere di sorveglianza : Mattia Sau è morto a 32 anni. Nessun segno di violenza sul corpo. Gommista di Iglesias, era morto mentre scappava dai carabinieri. Il dato è emerso dall’autopsia effettuata oggi su richiesta del pm di turno, Emanuele Secci. L’uomo era stato segnalato mentre camminava in strada in stato confusionale: alla vista dei carabinieri era subito fuggito per poi essere rintracciato in viale Sant’Avendrace in pessime condizioni di salute. ...