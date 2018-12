romadailynews

: Morra: condanna Spada serve per combattere intimidazioni: Roma – “La giustizia ha vinto di… - romadailynews : Morra: condanna Spada serve per combattere intimidazioni: Roma – “La giustizia ha vinto di… - matteo_morra : RT @LucianoPilotti: Sbattere 40000 migranti chiedenti asilo in strada d'inverno, con donne e bimbi, senza una motivazione crea solo problem… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Roma – “La giustizia ha vinto di nuovo. Ladi Robertoa 6 anni di reclusione per il pestaggio del videoreporter Daniele Piervincenzi e del cameraman Edoardo Anselmi, dopo appena un anno dall’evento, e’ un bell’esempio di giustizia rapida e netta. Questadeve essere un monito verso coloro che intimidiscono e impediscono il procedere delle inchieste giornalistiche”.“Infine, in un contesto come quello di Ostia, quello di oggi e’ l’ennesimo colpo ai danni della criminalita’ che, giorno dopo giorno, perde pezzi a favore della legalita’”. Lo dice il presidente della commissione Antimafia Nicolain una nota.L'articoloperproviene da RomaDailyNews.