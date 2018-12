Morbillo | Oms | -80% da 2000 | ma boom 2017

Morbillo - nel 2017 110mila morti. Oms : «Casi aumentati del 30% - per scarsa vaccinazione» : I casi di Morbillo registrati nel mondo sono aumentati nel 2017 e diversi Paesi se la sono dovuta vedere con epidemie gravi. A causa della scarsa copertura vaccinale i focolai di infezioni si sono verificati in tutte le regioni della ...

Vaccini - Oms : +30% di casi di Morbillo per gap di coperture - 110mila morti : I casi di morbillo riportati nel mondo sono aumentati nel 2017 e diversi Paesi sono stati alle prese con epidemie gravi e protratte. Per via dei gap nella copertura vaccinale, i focolai di infezioni si sono verificati in tutte le regioni del globo, mentre sono stati stimati 110 mila morti correlati alla malattia. E’ il bilancio contenuto in un nuovo report diffuso oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità (pubblicato dalle ...