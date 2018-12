Monte Sant euro Angelo | donata statua alla Polizia di Stato

Monte Sant'Angelo - donata statua alla Polizia di Stato : ... dirigente del reparto, è diventata così un simbolo, non solo della lotta alla mafia, troppo spesso al centro della cronaca foggiana, ma anche della lotta all'omertà. È quella che va combattuta per ...

Grande Fratello Vip : "Salemi e Monte? Dureranno Natale e Santo Stefano" : Manca poco per l"ultima puntata del Grande Fratello Vip. La terza edizione del reality di Canale 5, tra alti e bassi, si incammina verso la sua degna conclusione ma, le polemiche e gli attacchi verso i concorrenti rimasti, continuano inesorabili. Nel mirino c"è nuovamente Giulia Salemi, già aspramente criticata per le sue prese di posizione e per aver intrapreso una storia, degna di un fotoromanzo, con Francesco Monte. Le frecciatine questa ...

Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte e Giulia Salemi - Fariba dichiara : "Durerà da Natale a Santo Stefano" : Ospite del programma RadioRai Non succederà più, Fariba ha parlato del rapporto tra Francesco Monte e Giulia Salemi all'interno del Grande Fratello Vip 3: Io potrei avere molte obiezioni ma se sta bene a lei io non posso che essere contenta. Giada Di Miceli le ha chiesto quanto potrebbe durare la loro storia: Se tornano alla loro vita normale e ai loro caratteri normali allora durerà da Natale a Santo Stefano. La donna ha chiarito: Io non ...

Anche i santi avrebbero applaudito il gommista di Monte San Savino : Salvini usa i social, i santi purtroppo non li usano e allora provo io a dar loro voce. Molti sanno che il gommista di Monte San Savino, dopo 38 furti uccisore di un ladro, oltre che dai suoi amici è stato applaudito dal capo della Lega. Nessuno sa che il commerciante toscano è stato applaudito anch

Funicolari di nuovo ferme - continua il braccio di ferro. Chiude per "malattia" pure Montesanto : ultima corsa alle 19 - 10 : NAPOLI. Anm informa che le Funicolari di Chiaia e Mergellina oggi dovranno sospendere il servizio al pubblico con ultima corsa delle ore 14,10 . «Anche oggi, come già accaduto ieri dopo la ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo attaccata per aver criticato Monte e Salemi : Alla serata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ama indossare le parrucche ed anche ieri sera ne aveva una molto particolare, una frangetta che non passa di certo inosservata. Ha scelto un look molto frizzante e giovanile che ricorda la cantante americana Katy Perry con un bellissimo abito elegante indossato con classe e femminilità da far invidia. Ilary Blasi ed Alfonso signorini si sono scagliati subito contro la show girl Lory Del Santo, ...

Lory Del Santo e Francesco Monte in lacrime al Gf Vip : un bellissimo gesto : Gf Vip, Francesco e Lory non trattengono l’emozione Tra Francesco Monte e Lory Del Santo è nata un’amicizia stupenda. Si confidano spesso e si lasciano andare a lunghi abbracci quando attraversano dei momenti non proprio facili. Lory è entrata nel cuore di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, che si sono innamorati di lei […] L'articolo Lory Del Santo e Francesco Monte in lacrime al Gf Vip: un bellissimo gesto proviene ...

Napoli - voragine in strada a Montesanto : sgomberate decine di famiglie : Una quarantina di famiglie sono state sgomberate in via precauzionale dalle proprie abitazioni a Napoli dopo che una voragine si è aperta nella notte in via Ventaglieri, nel quartiere di...

GfVip - Lory Del Santo : «Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera» : di Emiliana Costa Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : ' Ecco perché Cecilia lo ha lasciato... '. Su Leggo.it le ultime novità. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande ...

GF Vip : scatta una nuova lite e Francesco Monte offende pesantemente Giulia : Continuano le giornate all'interno della casa del Grande Fratello, con i vari concorrenti che cercano di dare il massimo per raggiungere il proprio obiettivo e non cadere nelle trappole che di volta in volta vengono poste lungo il cammino. In questa nuova esperienza di uno dei reality più seguiti in Italia, le coppie e le situazioni non vengono certo a mancare, così come non mancano le discussioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi che dai baci ...