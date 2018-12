ilmessaggero

: RT @ilmessaggeroit: Missione Emirati, la visita del Papa rilancia il dialogo - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Missione Emirati, la visita del Papa rilancia il dialogo - ilmessaggeroit : Missione Emirati, la visita del Papa rilancia il dialogo -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) 'Iltra le religioni resta uno dei fattori decisivi per lo sviluppo del mondo. Quello con l'Islam è una via obbligata: lo ritengo necessario benché non facile e gli ostacoli non mancano' ha ...