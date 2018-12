Mirco | 47 anni | trovato morto in casa | era a terra | in un lago di sangue

Addio a Turbolince - muore a 55 anni l’uomo dei talent Mirco Lincetto : Il 55enne Mirco Lincetto, più conosciuto con il nome d'arte di Turbolince col quale aveva fatto decine di apparizioni in spettacoli e talent anche televisivi come da la “Corrida” di Gerry Scotti e la trasmissione “Tu si che Vales”, è deceduto per un malore mentre camminava in strada.Continua a leggere