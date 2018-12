Milano | aggressioni con l' acido | condanne definitive per Boettcher e Levato

Aggressioni con l'acido a Milano - definitive le condanne : 19 anni alla Levato - 21 a Boettcher : La Cassazione ha condannato in via definitiva, ma con un lieve ritocco di pena al ribasso, Martina Levato, Andrea Magnani e Alexander Boettcher per le Aggressioni con l'acido compiute a Milano nel 2014. Come richiesto dal pg, è stata esclusa l'associazione per delinquere