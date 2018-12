Milan-Torino | le probabili formazioni

Higuain non è al meglio ma col Torino si riprende il Milan : Archiviate le due giornate di squalifica seccessive all'espulsione subita contro la Juve, a Higuain resta solo da smaltire l'ultima eco del fastidio alla schiena che si porta dietro da un po' di tempo:...

Milan-Torino : Gattuso intenzionato a confermare Abate - in attacco torna il Pipita : Nell’edizione odierna di Sky Sport, si è parlato anche della prossima sfida in campionato dei rossoneri, che affronteranno in casa il Torino nel posticipo domenicale. Secondo l’inviato dell’emittente satellitare Peppe Di Stefano, il tecnico Rino Gattuso sarebbe intenzionato a confermare la coppia difensiva formata da Abate e Zapata, che ha ben figurato nel match vinto contro il Parma. Ma la partita di domenica sarà anche ...

Milan-Torino - diretta tv e streaming : ecco come e dove vederla : La gara sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A. Milan-Torino in streaming sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, servizio che consente di vedere tutti i programmi tv su PC e ...

Torino - Cairo : “Contro il Milan ce la giocheremo” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato del prossimo match di campionato nel quale la sua squadra sarà impegnata contro il Milan. Intervistato da Radio Sportiva, il patron dei granata si è detto fiducioso di potersela giocare con i rossoneri. Queste le sue parole: “Quello col Milan sarà uno scontro diretto? Diciamo che lo sono un po’ tutti, questa partita è impegnativa a ogni livello, conviene fare gli ...

Milan-Parma 2-1 - rimonta rossonera con Cutrone-Kessie Chievo-Lazio 1-0 - la diretta Torino-Genoa 2-1-Classifica : Succede tutto nella ripresa: emiliani in vantaggio con Inglese, Gattuso passa dal 4-3-3 al 4-4-2, interviene anche la Var e tornano i tre punti. Quarto posto temporaneo

Starbucks alla conquista dell’Italia : apre a Firenze - Bologna - Venezia e Torino dopo Milano : Dove aprirà Starbucks in Italia? Il colosso americano, dopo Milano, si prepara a conquistare tutta la Penisola, annunciando l'apertura di almeno altri 15 punti vendita in alcune delle maggiori città italiane, soprattutto del Centro-Nord: tra queste, Roma, Firenze, Torino, Bologna e Venezia, Padova e Verona. Ecco le possibili date di inaugurazione.Continua a leggere

Favori in procura a Torino - pm iscritto nel registro degli indagati a Milano : La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il magistrato Andrea Padalino, ora applicato ad Alessandria ma per molti anni a Torino, dove ha seguito importanti inchieste su terrorismo, pubblica amministrazione, criminalità organizzata. L’accusa ipotizzata nei suoi confronti, secondo quanto anticipato dalle pagine locali di alcuni quotidiani, è l’abuso d’ufficio. La vicenda nasce dall’inchiesta per corruzione su un presunto giro ...

TAV al centro del dibattito. Garavaglia : "Asse Torino-Milano-Trieste fa 70% PIL" : Frattanto, sulla TAV si è espresso anche sottosegretario all'economia, Massimo Garavaglia , il quale è intervenuto alla radio sostenendo "l'analisi e' facilissima da fare: l'asse Torino-Milano-...

Pd Vco : "Sì alla Tav - al terzo valico e a un nord forte e connesso - da Torino a Milano - a Genova" : Una maggioranza politica sorda alle istanze non tanto di un altro partito o della propria opposizione, quanto al richiamo di un intero mondo economico, associativo e produttivo, che insiste nel suo ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Micov e Guidatis firmano il successo dell’Olimpia Milano su Torino [CLASSIFICA] : L’Olimpia Milano sbanca il PalaRuffini di Torino nell’ultimo match della 5ª giornata di Serie A: Micov e Guidatis, entrambi con 16 punti, risultano decisivi per il successo dei Campioni d’Italia in carica La 5ª giornata del campionato di Serie A si conclude con un posticipo emozionante e combattuto fra Torino e Olimpia Milano. I ragazzi di coach Pianigiani escono dal PalaRuffini con 2 punti importantissimi, ottenuti su un campo difficile, ...

Basket Serie A : Milano nel finale schiaccia Torino - Venezia resta in scia : La coppia non scoppia. Milano e Venezia continuano a braccetto la loro marcia in vetta alla Serie A, ancora imbattute dopo 6 giornate. L'Olimpia risponde nel posticipo alla chiamata della Reyer, che ...

Diretta/ Torino Olimpia Milano - risultato live 57-57 - 30' - streaming video e tv Rai : 4quarto - Serie A1 - - IlSussidiario.net : Diretta Torino Olimpia Milano info streaming video e tv Rai: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 5giornata , oggi 4 novembre,