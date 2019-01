Milan-Torino, Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita

milanworld

: Iscriviti subito free a AI + HR Smartconference AI Italia - - Fluel_torino : Iscriviti subito free a AI + HR Smartconference AI Italia - - WaroengMilan : @jansenmanalu @SerieA_Lawas @Info_SerieA Juve milan inter lazio torino atalanta sassuolo napoli - LUISCAR13616196 : RT @interdemilanca: Inter De Milan Enero 2019: 13/01 Copa vs Benevento. 19/01 Calcio vs Sassuolo. 27/01 Calcio en Torino. -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnicoista sta valutando anche ledi Gonzalo, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena.Ad ogni modo, secondo quanto riferito da Sky Sport, questa mattina ilsi è allenato regolarmente col gruppo e, pertanto, la sua presenza contro i granata non è a rischio. Secondo lenews, Gattuso sembrerebbe intenzionato a schierare l’attaccante argentino al fianco di Patrick Cutrone, reduce dal bellissimo gol realizzato contro il Parma nell’ultimo turno giocato.ritroverà così il campo dopo i due turni di squalifica che gli erano ...