Milan | Conti | ' Il peggio è passato | mi sento pronto'

Milan - ecco Conti : 'Il peggio è passato - mi sento pronto' : 'Spero che il peggio sia passato e adesso sono contento - dice Conti a Sky Sport, ricordando la doppia rottura al crociato anteriore del ginocchio sinistro -. Ora sto bene. Certamente sono stato ...

Milan - Conti c'è : 'Gattuso può contare su di me' : TORINO - 'Questi due infortuni psicologicamente mi hanno massacrato ma ora sono a disposizione. Gattuso può contare su di me' . Andrea Conti , ai microfoni di Sky Sport, è pronto a tornare in campo dopo un calvario durato 15 mesi, costellato da due operazioni al ginocchio sinistro. 'Ho cercato - spiega il terzino del Milan - di nascondere la mia tristezza, ma è ...

Conti : 'Gli infortuni? Massacrato psicologicamente - nascondevo la tristezza. Il Milan è già da Champions' : Il terzino del Milan , Andrea Conti , è vicinissimo al rientro e intervistato da Sky Sport 24 ha fatto il punto sulla sua condizione e su quella del club rossonero. IL LUNGO STOP - 'Quando sono arrivato qua è stata un'emozione incredibile, un'emozione indescrivibile, poi ci sono stati ...

Milan - Gattuso pensa a Conti per il match contro il Parma : Buone notizie (finalmente) in casa Milan. Dopo la serie di infortuni che ha coinvolto la squadra allenata da Gattuso, nella partita di domani contro il Parma potrebbe esserci un importante rientro. Si tratta di Andrea Conti, ormai recuperato dopo il terribile doppio infortunio (con tanto di doppia operazione) che lo ha tenuto fermo da un anno e due mesi circa a questa parte. Milan-Parma, prima chance per Conti? Gattuso ci pensa Come ...

Milan-Ibrahimovic : countdown. E col Chelsea contatti continui per Fabregas : Le spie si sono accese a cavallo tra il primo e il secondo tempo di ieri, mentre i brividi correvano lungo la schiena dei 15mila di San Siro e prima che la manita rossonera chiudesse la pratica ...

Milan - Gattuso : "Conti ok - lo stavo per mettere in campo. Infortuni? Anomalia" : Rino Gattuso è tornato a parlare ai microfoni di Milan Tv, analizzando a mente fredda il periodo rossonero, dopo l'1-1 in casa della Lazio. Un pareggio che alla vigilia avrebbe accontentato quasi ...

Milan - la maledizione dopo l'addio dei cinesi : la mazzata sui conti - raffica di multe : È un tormentone che non finisce mai. Da circa un anno il destino del Milan è vincolato alle decisioni dell' Uefa. E dopo gli schiaffi a ripetizione ricevuti della disastrosa gestione Yonghong Li-...

Black Friday in casa Milan - sconti per la gara con la Fiorentina : Il Black Friday si celebra ogni anno il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento ed è una festa che trae origine negli Stati Uniti, ma che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese. Anche il Milan quest’anno ha voluto aderire e ha deciso di organizzare un “Red&Black Friday” che consente di approfittare di […] L'articolo Black Friday in casa Milan, sconti per la gara con la Fiorentina è stato ...

Infortunio Calhanoglu - il turco rientra in Italia : per il Milan l’emergenza continua : Infortunio Calhanoglu – È proprio vero che al peggio non c’è mai fine. Se ne sta rendendo conto Gattuso, che in un paio di settimane ha perso tutti i difensori centrali a disposizione eccetto Zapata, i centrocampisti titolari tranne Kessiè, senza contare la squalifica di Higuain. L’ultima beffa è il rientro anticipato di Hasan Calhanoglu dal ritiro della Turchia. Il numero 10 a breve dovrebbe essere a Milano e verranno ...