Milan | con Radice la prima Champions

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : sei minuti di applausi per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Milano - i centri sociali alla prima della Scala. Lanci di vernice e ortaggi : “Gilet gialli? Guardiamo con ammirazione” : Alcune decine di militanti del centro sociale Il Cantiere hanno Lanciato vernice bianca e ortaggi contro gli agenti in tenuta antisommossa disposti davanti al palazzo che ospita la Società del Giardino in via San Paolo a Milano, dove è prevista la cena di gala dopo la prima del Teatro alla Scala. I contestatori hanno acceso un fumogeno, esposto uno striscione (contro Salvini, Macron, Trump e Bolsonaro) e urlato slogan contro esponenti del ...

Morto Gigi Radice : vinse tre scudetti e una Coppa dei Campioni con il Milan : L’ex calciatore e allenatore Gigi Radice è Morto all’età di 83 anni. Giocò nel Milan dal 1955 al 1959 e dal 1961 al 1965, allenandolo anche nella stagione ’81/’82. In rossonero vinse tre campionati ed una Coppa dei Campioni. Vestì anche la maglia del Torino con cui vinse lo scudetto del 1976. Tanti i messaggi che ricordano Radice, combattente fino all’ultimo giorno della sua esistenza, anche contro quel morbo di ...

Milan - Conti in esclusiva : 'Gli infortuni sono stati psicologicamente massacranti - ora sono pronto. Voglio la Champions' : A raccontarlo è stato lo stesso difensore del Milan, che in esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo calvario. Anno da incubo Parole sentite quelle dell'ex Atalanta, che ha ripercorso i ...

Basket - 9a giornata Serie A 2018-2019 : attesa per il derby lombardo tra Cantù e Milano - Venezia sfida Varese in uno scontro d’alta classifica : Tante sfide interessanti nella nona giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la pausa per la Nazionale, il campionato riprende all’insegna del grande equilibrio. Al di là di Milano e Venezia, che occupano le prime due posizioni della classifica con un discreto margine, le altre quattordici formazioni sono racchiuse in appena sei punti. Le partite più attese del fine settimana saranno principalmente lo scontro tra squadre di vertice ...

Gigi Radice è morto : vinse quattro scudetti con Milan e Torino : Lutto nel mondo del calcio. Si è spento, all'età di 83 anni, Luigi Radice. Una carriera legata ai colori del Milan e a quelli del Torino, prima da giocatore e poi da tecnico. Con la maglia rossonera vinse tre ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Serie A - Napoli in discesa con il Frosinone - a 1.16 su Sisal Matchpoint. Il Milan ritrova Higuain e blinda il quarto posto : Il Napoli è l’unico che riesce a tenere il passo della capolista Juventus. La distanza resta importante, a -8, ma con 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 gare la squadra di Ancelotti tiene in qualche modo aperto il campionato. Al San Paolo poi, arriva il Frosinone, penultimo in classifica con solo 8 punti raccolti in 14 giornate e quindi, almeno sulla carta, il turno è particolarmente favorevole. Il pronostico di Sisal Matchpoint ...

Borsa Milano sale con Europa - spread 290 : ANSA, - Milano, 7 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo a metà seduta, recuperando parte delle perdite subite ieri in scia allo scoppio del caso Huawei. Londra sale dell'1,4%, Parigi dell'1,3% e ...

Smog Milano : 7 giorni con PM10 oltre i limiti : A Milano (così come in altre province della Lombardia, tra cui Lodi, Monza, Cremona e Pavia) si sono registrati 7 giorni di Smog oltre i limiti: secondo le rilevazioni di Arpa Lombardia, nella stazione fissa di Milano Verziere ieri in città si respirava nell’aria PM10 a 67 microgrammi al metrocubo (il limite consentito è 50). La media di PM10 per la città di Milano ieri era 61,6 microgrammi al metro cubo. L’inquinante è in discesa ...