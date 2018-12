Migranti | nessuno ascolta gli appelli all’umanità E il dl Salvini peggiora l’emergenza

ilfattoquotidiano

: Nessuno lo ha notato, ma nel #decretosicurezza c’è una norma che impedisce assembramenti, picchetti e blocchi strad… - Linkiesta : Nessuno lo ha notato, ma nel #decretosicurezza c’è una norma che impedisce assembramenti, picchetti e blocchi strad… - rarimani : RT @EzioSavasta: #Migranti, @Msf e @SOSMedItalia stop a #Aquarius. Nessuno gli vuole dare un bandiera. Nel #Mediterraneo non c'è più ness… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Cari amici a bordo di Mediterranea, Open Arms e Sea Watch. Bello sapervi in mare insieme con l’aereo Moonbird che veglia e vi informa. In questo periodo siamo riusciti in Regione Lombardia, a scrutinio segreto, a battere la maggioranza e a mantenere i test (anonimi) e non solo i colloqui e i titoli nella selezione dei direttori generali degli ospedali lombardi, garantendo un minimo di meritocrazia non partitocratica. Se penso che per il concorso ospedaliero come medico ho giustamente fatto prova scritta, prova pratica e orale… Invece ho perso la battaglia sull’installazione di videocamere nei nidi, nonostante +Europa abbia presentato cento emendamenti, invitato in Regione Daniele Novara e la professoressa Susanna Mantovani, due tra i massimi esperti di pedagogia italiani. Una legge c’è già e per fortuna individua e punisce. Prende piede una deriva paranoica orwelliana in cui la ...