Migranti | l' Italia taglia Sophia di tre mesi Salvni | L' Ue se ne frega

Italiani incattiviti da mancata ripresa - Migranti capro espiatorio : Roma, 7 dic., askanews, - 'L'Italia è preda di un sovranismo psichico', gli Italiani sono spaventati e arrabbiati per la mancata ripresa e i migranti diventano il capro espiatorio. E' la fotografia di ...

Migranti - Msf e Sos Méditerranée annunciano stop definitivo nave Aquarius e accusano l'Italia : "Negli ultimi due mesi, con persone disperate che continuano a fuggire in mare lungo la rotta migratoria più letale al mondo, la nave Aquarius è rimasta bloccata in porto, impossibilitata a portare ...

Bruxelles lascia l'Italia da sola : "Non redistribuiremo i Migranti" : Duro colpo per Italia e Grecia sul fronte migranti . La Commissione europea ha deciso di abbandonare la proposta di introdurre le quote di ripartizione obbligatoria dei richiedenti asilo. Come ha ...

Migranti - più arrivi in Spagna che in ItaliaNel 2018 confermato il trend del 2017 : Secondo il Rapporto Ismu sulle migrazioni 2018, Madrid detiene il primato europeo con 49mila arrivi via mare e 6mila via terra. "Drasticamente diminuiti" i flussi verso il nostro Paese

Il flusso dei Migranti in marcia verso l'Europa si è ridotto - in calo gli arrivi in Italia e Grecia : Non c'è più motivo di rinviare la ridefinizione della politica comune di gestione dei richiedenti accoglienza. Si tratta ora di «completare rapidamente la riforma dell'Unione europea in materia di ...

Migranti - sbarchi in calo : nel 2018 Spagna e Grecia superano l'Italia - : Secondo l'ultimo rapporto Ismu, dall'1 gennaio all'11 novembre 2018 nel Paese iberico sono arrivate 55mila persone, di cui 49mila via mare e 6mila via terra. Sono 29mila quelle arrivate in terra ...

“L’infelicità italiana” di Maurizio Braucci : “Verso Riace in moto per raccontare i Migranti” : Esce in libreria "L'infelicità italiana. Vademecum sull'accoglienza, i migranti e noi" di Maurizio Braucci. Il racconto, sottoforma di viaggio in motocicletta da Napoli a Riace, racconta il sistema dell'accoglienza e quel sentimento d'infelicità che domina nel Paese: "Gli italiani devono smettere di prendersela con gli stranieri e ricominciare a lottare per i loro diritti."Continua a leggere

Migranti : missionario laico - non sono invasori - Italia non alzi muri : Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "sono molto preoccupato per l'Italia e per le decisioni che ultimamente sta decretando nel prendere una posizione più dura con leggi e decreti che rischiano di penalizzare tantissimo i cittadini stranieri. Ricordiamoci che siamo Migranti in tantissime nazioni del mondo

Sbarchi Migranti - Salvini : in Italia già troppi delinquenti : Gli Sbarchi: da 120.000 si sono ridotti a 20.000, perché in Italia ce ne sono già troppi di delinquenti, senza farne arrivare dall'altra parte del mondo": così il ministro dell'Interno e vice-premier ...

Malgioglio loda Salvini : "Sui Migranti non sbaglia a capire chi entra in Italia" : Anche se dice di non capire la politica, il cantautore Cristiano Malgioglio sponsorizza Matteo Salvini : 'Ho detto che mi è molto simpatico e mi piace perché risponde sempre a tutti. Amo i capaci di scendere fra la gente. Lui lo fa ...

Sacco e Vanzetti : ecco chi erano i due Migranti italiani innocenti e condannati a morte negli USA : Quella di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti è una vicenda diventata ormai quasi leggenda, ma realmente accaduta e controversa. Sacco e Vanzetti erano due anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti. Nel 1920 vennero arrestati a Boston, e poi processati e condannati a morte per rapina a amano armata e per l’omicidio di due uomini. Il caso fece scalpore in tutto il mondo. Il processo,diventato un vero e proprio caso giudiziario, si ...

Dl sicurezza : al via espulsioni di Migranti dal Cara più grande d'Italia : E’ sul Cara di Isola Capo Rizzuto, il centro d’accoglienza per richiedenti asilo più grande d’Italia con i suoi 1.200 posti, che il Decreto sicurezza varato dal governo è destinato a produrre gli effetti più consistenti. Da ieri sera, su disposizione della Prefettura di Crotone chiamata ad ottemperare alle prescrizioni del Dl sicurezza, dal Cara sono iniziate le espulsioni di migranti che proseguiranno a ...

Migranti - Mattarella : 'Italia chiede impegno tutta Ue' : L'Italia è stata lasciata sovente sola " sul fronte dell'immigrazione, "ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l'unione europea assuma in maniera concreta nella sua dimensione ...

Migranti : Colle - Italia chiede impegno Ue : ANSA, - VERONA, 30 NOV - "L'Italia è stata lasciata sovente sola" sul fronte dell'immigrazione, "ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l'unione europea assuma in maniera concreta ...