Microsoft Edge per Android si aggiorna | introdotta la Windows TimeLine Beta

Microsoft sta rifacendo completamente il suo browser Edge - basandolo sullo stesso sistema di Google Chrome : Microsoft ha annunciato di essere al lavoro per realizzare una versione completamente nuova di Edge, il suo browser per Windows 10: sarà basata su Chromium, lo stesso sistema che fa funzionare il browser Chrome di Google. Il nuovo Edge sarà

Microsoft Edge : in arrivo Chromium - il cross-platform e addio UWP : Dopo due giorni dai rumor trapelati da Windows Central e The Verge, Microsoft (in particolare Joe Belfiore) ha ufficializzato Project Anaheim. Il Colosso di Redmond, in un post pubblicato sul Windows Blog, ha confermato la morte di EdgeHTML in favore di Chromium: il browser predefinito di Windows 10, infatti, pur mantenendo lo stesso nome, le stesse funzioni e la stessa interfaccia grafica, avrà il motore di rendering open-source gestito da ...

Svolta storica per Microsoft : pronta a dismettere Edge per Chromium [Rumor] : Microsoft, dopo l’avventura decennale con Internet Explorer, ha deciso di sviluppare nel 2015 un nuovo browser appositamente realizzato per Windows 10 ossia Edge con un rinnovato motore di rendering riscritto totalmente da zero. Con il passare di questi ultimi anni, Edge è migliorato tantissimo grazie ai continui aggiornamenti che lo hanno reso molto performante, poco influente sulla batteria e soprattutto sicuro contro i malware e gli ...

Addio a Edge : Microsoft studia un nuovo browser più veloce : Microsoft (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto/Getty Images) Microsoft ha iniziato a lavorare alla realizzazione di un nuovo browser che, sfruttando la tecnologia di Chromium, sostituirebbe Microsoft Edge. Da quando ha fatto la sua comparsa, in sostituzione di Windows Explorer, Microsoft Edge non ha mai riscontrato un grande successo. Programmato per esser veloce, leggero e sicuro si è dimostrato subito una fonte di problemi, motivo per cui gli ...

Microsoft Edge per Android si aggiorna e diventa più smart : Il team di Microsoft Edge per Android ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questo browser, che arriva così alla versione 42.0.0.280 L'articolo Microsoft Edge per Android si aggiorna e diventa più smart proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge si aggiorna su Android : introdotte le novità della beta : Microsoft ha appena rilasciato sul Google Play Store di Android un nuovo aggiornamento per il browser Edge che arriva così alla versione 42.0.0.2779. Le novità sono le stesse introdotte nella variante beta diverse settimane fa. Changelog Con questo update è possibile creare e riordinare le nuove cartelle dei Preferiti, tenere premuti i pulsanti nella barra inferiore per visualizzare le azioni rapide e scorrere rapidamente verso destra o ...

Microsoft Edge per Android : nuovo aggiornamento per la versione beta : Microsoft ha rilasciato recentemente sul Google Play Store di Android un nuovo aggiornamento beta per il suo browser Edge che arriva così alla versione 42.0.0.2779. Changelog ufficiale Con questa versione è possibile creare nuove cartelle dei Preferiti e riordinarli, tenere premuti i pulsanti nella barra inferiore per visualizzare le azioni rapide e scorrere rapidamente verso destra o sinistra per passare da una pagina all’altra nella ...

Microsoft Edge per iOS si aggiorna con il supporto agli shortcuts di Siri : Microsoft Edge si è aggiornato recentemente sull’App Store di casa Apple alla versione 42.6.3 per tutti gli smartphone e tablet con a bordo iOS. Changelog • Tieni premuti i pulsanti nella barra in basso per vedere le azioni rapide. • Apri il browser direttamente dalla schermata di blocco con gli shortcuts di Siri. • Utilizza il widget nella schermata “Oggi” per ottenere le azioni rapide e i siti web principali. • Quando si ...

Microsoft Edge : elenco delle principali novità in Windows 10 October 2018 Update : Con Windows 10 October 2018 Update, Microsoft Edge, il browser del colosso di Redmond, è stato ulteriormente migliorato con l’introduzione di diverse novità. Rinnovata l’interfaccia del menu e delle impostazioni Accanto ad ogni voce del menu sono state aggiunte le icone e le scorciatoie da tastiera per rendere più veloce la navigazione. Introdotta la possibilità di rimuovere e aggiungere le icone nella barra degli strumenti. Il design delle ...