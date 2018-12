Michelle Obama lancia una linea di vestiti

musicaetesti.myblog

(Di venerdì 7 dicembre 2018)ha scritto la sua autobiografia, che è appena uscita e già acclamata da pubblico e critica, doveun messaggio di forza e speranza per tutti: “Il mio ritratto e quello disono alla National Portrait Gallery di Washington scrivee questo ci intimidisce. Dubito che qualcuno considerando la nostra infanzia e le nostre condizioni sociali avrebbe mai potuto pronosticare che saremmo finiti su quelle pareti. Se c’è posto per noi continuaallora può esserci anche per molti altri”. Il primo libro diprende il nome di Becoming (Diventando) e, come spiega lei nella prefazione “Becoming è un modo per andare oltre, evolversi e raggiungere continuamente la parte migliore di sé”. Chiuso il capitolo presidenziale,ha senza dubbio saputo rinnovarsi, mantenendo fede alle iniziative umanitarie intraprese da lei e dal marito alla ...