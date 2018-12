Michael Schumacher | il brutto sospetto | “Ecco perché ora si parla molto di lui”

Michael Schumacher - la rivelazione di Jean Todt dopo l'ultima vista : 'Sono sempre cauto - con lui ho...' : L'immagine che si è ricreata lo scorso 11 novembre a casa Schumacher è di quelle da far emozionare gli appassionati di F1 di ogni team. Jean Todt è tornato a far visita al suo amico Michael e insieme ...

Giancarlo Fisichella dedica un pensiero a Michael Schumacher : “Gli vorrei raccontare ciò che sta facendo suo figlio Mick” : Quel 29 dicembre del 2013 è scolpito nella mente di tutti gli appassionati di Formula Uno e dei tifosi di Michael Schumacher. Il Kaiser, campione assoluto della massima categoria dell’automobilismo, dopo l’incidente sulle nevi di Meribel (Francia) continua strenuamente la sua lotta per la sopravvivenza. Un combattente il tedesco che anche in questa circostanza non vuol mollare. A rendere omaggio alla sua memoria uno dei suoi ...

“Michael Schumacher non è in coma”. La triste notizia sull’ex pilota. Ecco la sua vera (e preoccupante) condizione clinica : Lo abbiamo amato e seguito, poi di lui, dopo l’incidente, si è sempre saputo ben poco. Parliamo di Michael Schumacher e del suo tragico stato dopo una brutta caduta sugli sci. La moglie Corinna ha sempre evitato qualsiasi particolare, ogni tipo di dettaglio e soprattutto nessuna foto. Non c’è neanche un’immagine del campione di Formula 1 dopo quel tragico del 29 dicembre 2013. Ora però qualche piccolo dettaglio sembra fuoriuscire dalla ...

'Gli tenevo entrambe le mani e lo guardavo' - Padre Georg e il racconto dell'incontro con Michael Schumacher Video : In un'intervista rilasciata al settimanale tedesco Bunte, Padre Georg racconta la visita fatta al 7 volte campione del mondo di Formula 1, nel 2016.

Mick Schumacher e il padre Michael/ "Paragoni? Non ho paura. Ecco la più grande lezione che mi ha dato" - IlSussidiario.net : Mick Schumacher e il padre Michael: "La più grande lezione che mi ha insegnato". Le ultime notizie sul figlio del campione di Formula 1

Dai consigli di Michael al sogno F1 - Mick Schumacher si racconta : “ho chiesto io a papà di cominciare - mi ispiro a lui” : Il giovane pilota tedesco ha confessato i propri obiettivi e svelato il sogno custodito nel proprio cassetto, cioè quello di arrivare in Formula 1 La vittoria del campionato Europeo di Formula 3, il passaggio in Formula 2 e il sogno di approdare in Formula 1. Mick Schumacher va di fretta, provando a ripercorrere le orme di papà Michael senza essere schiacciato dalla sua ingombrante fama. AFP/LaPresse Il giovane tedesco si prepara ad ...

“Ecco come è il volto di Michael Schumacher”. Rotto il silenzio sull’ex pilota : Sono già passati quasi 5 anni dal terribile incidente che ha sconvolto la vita del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. Era il 29 dicembre 2013 il giorno preciso della tragedia, di quella caduta rovinosa sulle nevi di Meribel, durante una sciata con la famiglia. Da quel giorno praticamente non si hanno quasi più notizie sullo stato di salute del tedesco. Pochissimi quelli che possono andare a visitarlo. Tra loro, oltre ...

