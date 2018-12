Meteo | nel weekend dell’Immacolata temperature miti Da lunedì brusco calo termico

Allerta Meteo Estofex - goccia fredda affonda nel Mediterraneo : Sicilia e Sardegna a rischio nubifragi e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 1 per Sicilia, Sardegna, Corsica, Mar Tirreno e Mediterraneo meridionale per nubifragi e, in misura minore, tornado. Stesso livello di Allerta per il Mediterraneo orientale e Cipro, sempre per nubifragi e tornado. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 di domani, 7 dicembre. Il delta di una corrente a getto zonale che va ...

Meteo Italia - inizio Dicembre caldissimo al Centro/Nord : temperature di +20°C nel Lazio - in Toscana e in pianura Padana [DATI] : inizio Dicembre di super caldo su gran parte d’Italia, soprattutto al Nord/Ovest e nelle Regioni centrali tirreniche. Oggi, Martedì 4 Dicembre, spiccano i +21°C di Portoferraio, i+20°C di Roma, Latina, Grosseto, Tarquinia, Seregno e Borgomanero, i +19°C di Genova, Pisa, La Spezia e Como, i +18°C di Varese, Legnano, Rho e Savona. Domani, Mercoledì 5, farà ancora più caldo. L'articolo Meteo Italia, inizio Dicembre caldissimo al Centro/Nord: ...

Previsioni Meteo - settimana di caldo per gran parte d’Europa ma da domenica 9 Dicembre irrompe l’aria artica : freddo e neve anche nel Mediterraneo [MAPPE] : 1/19 ...

Previsioni Meteo - questo “strano” Anticiclone d’inizio Dicembre : forti piogge nelle prossime ore al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/11 ...

Meteo - arriva il gelo sull’Italia. Cosa succederà nel fine settimana : Meteo, continua l’instabilità su tutta la penisola. Dopo le piogge torrenziali, il gelo siberiano, poi l’umidità e un autunno che sembra ancora indeciso sul da farsi, arrivano brutte notizie per gli italiani. Secondo il comunicato del sito IlMeteo.it, a partire dal 10 dicembre l’Italia sarà travolta dal gelo siberiano. Gli abbassamenti importanti della temperatura inizieranno già dal ponte dell’Immacolata. Davvero? Sì. Vediamo nel dettaglio Cosa ...

Previsioni Meteo - prima settimana di Dicembre con un anomalo anticiclone ma nel prossimo weekend cambierà tutto [MAPPE] : 1/16 ...

Allerta Meteo - ciclone tra Sardegna e Sicilia : 1 Dicembre di maltempo al Sud - domani altre piogge nelle zone joniche [MAPPE] : 1/14 ...

Meteo - weekend nel segno del maltempo : sabato e domenica di forti piogge al Sud : Nel corso del weekend il maltempo si concentrerà soprattutto al Sud e in particolar modo sulla Sicilia, sulla Calabria ionica e sul Salento con piogge, temporali e possibili locali nubifragi. Anche domenica sarà una giornata all’insegna dell’instabilità: gli esperti Meteo prevedono condizioni di maltempo diffuso soprattutto sulle aree ioniche.Continua a leggere

Accadde oggi : nel 1954 il primo e unico caso di Meteorite che colpì una persona - ecco come avvenne : Era il 30 novembre 1954 quando si verificò il primo caso conosciuto di persona colpita da un meteorite. A Sylacauga, in Alabama, una condrite di 4 chili bucò il tetto di una casa colpendo Ann Elizabeth Hodges, che in quel momento si trovava nel suo salotto a riposare sul divano, e la ferì ad un’anca. Il meteoroide raggiunse la Terra sul lato rivolto verso il Sole; dopo le analisi dell’orbita emerse che il corpo dal quale probabilmente ...

Allerta Meteo - torna lo Scirocco e si forma un ciclone sul Tirreno : nuova ondata di maltempo nel weekend - temperature in aumento [MAPPE] : 1/26 ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” nel sud e sulle isole per piogge sparse e locali temporali : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo, valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 12 di domani. piogge sparse e locali temporali potranno verificarsi tra la sera di oggi e le prime ore di domani, sabato 1 dicembre, a seguito di una rapida perturbazione che transita sul Tirreno centro meridionale, interessando marginalmente anche il sud della Toscana e, in particolare, la ...

Meteo folle in Australia - Alluvioni a Sydney e incendi nel Queensland : C ontinua l'ondata di 'folle' maltempo che ha colpito l' Australia , con precipitazioni record a Sydney e temperature elevate nel Queensland , dove la siccità ha causato vasti incendi. Le piogge ...

Previsioni Meteo : ancora aria fredda e forte perturbazione nel week-end! : Previsioni Meteo / L'ultimo mese autunnale si sta rivelando decisamente movimentato e dinamico su tutto il comparto italiano, seppur risultando a tratti molto estremo come accaduto in corrispondenza...

Australia - prosegue il Meteo folle : alluvioni a Sydney e incendi nel Queensland mettono in ginocchio lo stato [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...