today

: Meteo, Natale e Capodanno 'da brivido': cosa succederà durante le feste - Today_it : Meteo, Natale e Capodanno 'da brivido': cosa succederà durante le feste - SaverioLozitiel : Carissimi amici buongiorno, la cometa 46P/Wirtanen prosegue la sua marcia nei nostri cieli. Ieri sera (5 dicembre)… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Cattive notizie per chi sperava in unclementele festività natalizie: è in arrivo una nuova ondata di gelo...