Merkel prepara l' addio | dopo Angela inizia l' era di Akk

Il piano segreto della Merkel : Berlino prepara lo scudo anti-Italia : La Germania teme la valanga che la manovra italiana potrebbe produrre sull'intera area Euro. Non è la prima volta che commentatori e economisti delle banche teutoniche cercano soluzioni per evitare il "contagio" italiano ad altre economie. Ma stavolta pare sia lo stesso governo di Berlino a preparare uno "scudo anti-Italia" per proteggere la Grecia, il Portogallo e gli altri Paesi "deboli" dell'unione monetaria.Secondo quanto riporta il ...