Mercedes Classe B | la prova de Il Fatto it – Di lusso e di famiglia – FOTO

Nuova Mercedes Classe A : tutte le incredibili novità firmate Brabus [FOTO] : Il celebre tuner tedesco ha realizzato una lista di componenti speciali e potenziamenti della meccanica dedicati alla Nuova Mercedes Classe A Esclusivo, individuale e sportivo: questi tre attributi descrivono meglio l’ampio programma di miglioramento Brabus per la Nuova Mercedes Classe A. L’offerta del tuner tedesco propone potenziamenti del motore, migliori aerodinamiche e interni ancora più lussuosi e ...

Mercedes Classe B. Ecco la nuova versione 2019 : Quelle che una volta erano le regine del mercato, le multispazio appunto, hanno dovuto lasciare lo scettro ai Crossover. Sono pochi ormai i modelli che resistono, malgrado le differenze tecniche sono praticamente nulle. I moderni crossover sono le MPV di un tempo ricarrozzate. A resistere, c’è la Renault Scènic, la Citroen C4Picasso (per poco ancora, sarà riconvertita a breve), la BMW serie 2 e questa Mercedes classe B. Tutti ormai la ...

Mercedes Classe B - tutto il comfort in chiave futuro : Ma sotto il vestito 'istituzionale' si nasconde tutto un mondo che anticipa, in realtà, già vive di futuro . A cominciare dalla fantastica interfaccia utente del sistema multimediale MBUX , sì quello ...

Nuova Mercedes Classe B : la compatta di famiglia diventa sportiva [FOTO] : La rinnovata Mercedes Classe B si presenta come una pratica Sports Tourer ideale anche per i viaggi lunghi La Nuova Mercedes-Benz Classe B accentua il lato sportivo del binomio Sports Tourer: più dinamica del modello precedente nel design, è anche più agile, più confortevole e spaziosa. Il motore da due litri OM 654q, da 110 e 140 kW, in versione modificata per l’installazione trasversale, debutta all’insegna del rispetto per ...

Mercedes-Benz Classe B - Al volante della 220 d Sport : Senza dare troppo nellocchio, la Mercedes Classe B è stata venduta in un milione e mezzo di esemplari, di cui 138.000 circolano in Italia: buona parte della clientela è femminile, spesso proveniente dalla Classe A delle prime due generazioni, le originali monovolume compatte. Al momento dimpostare la terza serie della B, che è poi stata presentata al Salone di Parigi del 2018 ed è oggetto di queste impressioni, i tecnici della Mercedes hanno ...

Nuova Mercedes Classe B - la rivoluzione per le famiglie : Stile sportivo e salto tecnologico. L’auto per tutta la famiglia somiglia alla Classe A. Prezzi superiori a 30.000 euro

Nuova Mercedes-Benz Classe B – Design più dinamico e lato sportivo accentuato : impossibile resisterle [GALLERY] : La Nuova Mercedes-Benz Classe B accentua il lato sportivo del binomio Sports Tourer: più dinamica del modello precedente nel Design, è anche più agile, più confortevole e spaziosa «Funzionale come sempre, ma più elegante che mai», così Britta Seeger, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars, definisce la Nuova Classe B. «All’interno della nostra gamma di compatte è ...

Mercedes Classe X 350D 4Matic - in fuoristrada senza pensieri : Oltre alla nuova Sport Bar, abbinabile a un Rollcover nero o color argento, sono disponibili Styling Bar, Hardcover, Hardtop, box di stivaggio, rivestimento del bordo di carico, binari di fissaggio ...

Mercedes-Benz - La Classe S Cooperative "parla" coi pedoni : Tra le varie complicazioni che potrebbero ostacolare la diffusione della guida autonoma c'è anche la comunicazione tra le automobili e i pedoni. Far capire le intenzioni dell'auto ai passanti non sarà infatti semplice: per ovviare a questo problema la Mercedes-Benz ha sviluppato la Classe S Cooperative Concept, un prototipo dotato di un sistema di luci a 360 che segnala a pedoni e automobilisti le manovre che la vettura a guida autonoma sta per ...

Mercedes Classe X 350d 4MATIC - la prova de Il Fatto.it – Lusso - cavalli e… pick up – FOTO : Avendo provato la Classe X nella nuova motorizzazione 350 d 4MATIC su un percorso di addestramento usato un tempo dagli artiglieri dell’Esercito Italiano, verrebbe fin troppo facile dire che Mercedes-Benz abbia tirato fuori “l’artiglieria pesante”. Però del resto è così: ora bisogna solo stabilire se si tratta di un pick up, di un suv o di entrambi. Osservandola da fuori, massiccia e con il cassone che può trasportare ...

Mercedes-Benz Classe E - I prototipi del restyling di berlina e coupé : La prima è stata la wagon, ma ora anche i prototipi delle versioni berlina e coupé della Classe E restyling escono allo scoperto. La Mercedes-Benz è impegnata nei collaudi e il debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2019.Nel frontale cambia tutto. I prototipi adottano il frontale già visto sulla station e ancora nascosto da protezioni aggiuntive. evidente l'intenzione di introdurre anche sulla Classe E il look più deciso e sportivo ...

Mercedes-Benz Classe E All-Terrain : Sottolineando le doti naturali della Stella più versatile della grande famiglia di Classe E, il centro di sviluppo di Sindelfingen ha realizzato la sorprendente E All-Terrain 4×42, presentata ieri in anteprima italiana a Milano all’hotel Mandarin Oriental e prodotta in un unico esemplare per definire una nuova dimensione dell’off-road. La All-Terrain 4×42 è frutto dell’ingegno […] L'articolo Mercedes-Benz Classe E ...

Mercedes Classe E All-Terrain 4×4 al quadrato : l’inarrestabile one-off conquista l’Italia [FOTO] : La sorprendente E All-Terrain 4×42 è stata prodotta in un unico esemplare per definire una nuova dimensione dell’off-road In un esclusivo evento svoltosi all’Hotel Mandarin Hotel di Milano è stata presentata in anteprima italiana la nuova e stupefacente Mercedes Classe E All-Terrain 4×42, frutto dell’ingegno di Jürgen Eberle. Da entusiasta off-road, il progettista ha osservato gli assi a portale della G 500 4×42 e si è chiesto se ...

Mercedes-Benz Classe C - Primo avvistamento della nuova generazione : Secondo le informazioni in nostro possesso, queste potrebbero essere le prime foto spia della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe C. della quinta generazione della vettura si conoscono ancora poche informazioni, ma è logico immaginare un suo debutto non prima del 2020 visto che la Classe C attuale è stata appena sottoposta a un restyling.Design evoluto ma non rivoluzionato. Pur mancando ancora molto tempo al lancio, il prototipo di ...