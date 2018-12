Meghan come Sarah Ferguson?

Meghan Markle attacca Kate Middleton per come veste George : aspetta un maschio? : Meghan Markle ha rivelato che suo figlio non indosserà mai i calzoncini corti, rompendo così un’altra importante tradizione della Famiglia Reale. Ma fa di peggio, perché precisa che il suo bambino non porterà mai gli shorts come il Principino George, il primogenito di William e Kate Middleton. Dunque, la Duchessa del Sussex non solo si ribella a una precisa regola di Corte, ma critica non troppo velatamente i cognati, e in particolare Kate ...

Meghan Markle - ecco come trascorre le sue giornate a Corte : Che Meghan Markle fosse speciale lo sapevamo già, ma in questi giorni la duchessa di Sussex l’ha dimostrato ancora una volta. In tanti si chiedono come l’ex star di Suits trascorra le sue giornate e la risposta è arrivata, puntuale, grazie ad un insider di Kensington Palace. A quanto pare Meghan passa moltissimo tempo a preparare i suoi discorsi, rifiutandosi categoricamente che a farlo siano i suoi assistenti personali o ...

Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle all’altare : Ti emozionerai come fosse di nuovo il Royal Wedding The post Il principe Harry ha raccontato come ha chiesto a Carlo di accompagnare Meghan Markle all’altare appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle - le prime parole sulla gravidanza : 'È come avere il jet-lag...' : Meghan e il principe Harry sono arrivati sulla spiaggia dei surfisti più famosa del mondo mano nella mano. E come riporta Sky News, durante l'incontro, l'ex attrice avrebbe svelato a un rappresentate ...

Meghan Markle e Harry/ Confidenze della duchessa : "La gravidanza? È come avere il jet lag" : E' tempo di Royal baby per Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha annuciato la gravidanza in Australia. Perchè lontano da Londra? Quali sono le aspettative del popolo?(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Come si chiamerà il Royal Baby di Harry e Meghan? Ecco su quali nomi si scommette di già : Sì, è partito il toto nome The post Come si chiamerà il Royal Baby di Harry e Meghan? Ecco su quali nomi si scommette di già appeared first on News Mtv Italia.

Meghan e Harry - tutto sul Royal Baby/ La passeggiata romantica a Melbourne : “Come due popstar!” : E' tempo di Royal Baby per Meghan Markle e il Principe Harry. La coppia ha annuciato la gravidanza in Australia. Perchè lontano da Londra? Quali sono le aspettative del popolo?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Figlio di Harry e Meghan : ecco come si potrebbe chiamare il prossimo Royal Baby : La famiglia reale ha apprezzato il supporto ricevuto dalle persone di tutto il mondo fin da quando è stato celebrato il matrimonio, ed è felicissima di poter condividere questa lieta notizia con il ...

Come si fa il banana bread di Meghan : Nonostante «Dubbo» – città di 30mila abitanti, nel mezzo del New South Wales australiano – abbia la fama di meta turistica, non avrebbe mai immaginato di essere conosciuta in tutto il mondo nello spazio di una mezza giornata. Inserita nel lungo programma della Royal Visit australiana del duca e la duchessa del Sussex, Dubbo ha offerto alla coppia una giornata perfetta (con acquazzone «romantico» incluso»). Dopo aver battezzato un ...