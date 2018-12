Medico non dichiara 500mila euro di reddito | denunciato nel cosentino

Lino Banfi su Un Medico in famiglia 11 : 'Purtroppo non ho saputo più niente' : In questi mesi Lino Banfi è tornato a parlare della mancata conferma della longeva serie televisiva 'Un medico In famiglia'. Non sembrano esserci i presupposti per un ripensamento da parte della Rai che ha deciso di non confermare la serie televisiva dopo diciotto anni caratterizzati da grandi successi. La messa in onda dell'undicesima stagione nel 2018 sarebbe coincisa con un traguardo importante per la serie tv, che in quest'anno festeggia i ...

Si potrà lavorare fino al nono mese di gravidanza - con l'ok del Medico - : Roma, 5 dic., askanews, - Una donna incinta potrà scegliere se lavorare fino al giorno del parto, con l'ok del medico, e stare con il bambino o la bambina per cinque mesi dopo la nascita. E' una delle ...

Paura per la figlia di Giancarlo Magalli. “Nessun Medico sa dirci di cosa si tratta”. L’appello di Michela : “Non c’è diagnosi - dita incrociate per me” : Non si sa molto sulle condizioni di salute della giovane e bellissima figlia di Giancarlo Magalli, Michela. La figlia del celebre conduttore Giancarlo, è finita in ospedale e sembra essere anche in condizioni piuttosto gravi. A dare la notizia è la stessa ragazza, nota influencer su Instagram che nelle sue stories mostra la stanza di ospedale in cui è stata ricoverata presso l’ospedale Gemelli di Roma. La giovane ha postato diverse foto, ...

Michael Schumacher 'non è in coma'. Stato vegetativo - l'agghiacciante verità : 'Nessun Medico...' : ... ma non essendo in morte cerebrale sono considerati dalla medicina vivi e vegeti, anche se nessun paziente vegetale al mondo ha mai recuperato una normale funzionalità fisica o cerebrale. I ...

Calcio - Pablo Perez sulla Finale di Copa Libertadores 2018 : “Se avessimo vinto ci avrebbero uccisi. Il Medico non mi è mai venuto a vedere” : Quello che avrebbe dovuto essere una festa di tifo e passione si sta trasformando in qualcosa che con il Calcio non c’entra nulla. Ci riferiamo alla Finale di ritorno di Copa Libertadores 2018 tra Boca Juniors e River Plate. L’assalto dei tifosi del River al pullman della squadra avversario, prossimo al Monumental, ha rappresentato una delle pagine più nere del “Pallone”. E in attesa di sapere se e quando questo match ...

River-Boca - accuse shock di Perez : “il Medico non mi visitò! Se avessimo vinto ci avrebbero ucciso” : River-Boca, le dichiarazioni del centrocampista Perez lasciano a dir poco basiti, la gara della vergogna continua a far discutere River-Boca di Copa Libertadores sta continuando a far discutere ed ancora lo farà sino a che non si giocherà la finale di ritorno “maledetta”. A seguito degli scontri di Buenos Aires è stato deciso di rinviare l’incontro a data da destinarsi, ma i retroscena che continuano ad emergere in merito ...

DONNA ABORTISCE/ E Medico non la cura - la sua "obiezione" non c'entra nulla - IlSussidiario.net : Un ginecologo di guardia all'ospedale di Giugliano , Napoli, è stato licenziato per essersi rifiutato di soccorrere una DONNA che aveva abortito.

Eleonora - tetraplegica per un errore Medico - rischia lo sfratto : l’assicurazione non la risarcisce : Le assicurazioni condannate a pagare un risarcimento di oltre 5 milioni di euro non hanno ancora sborsato neppure un euro; nel frattempo i genitori della bimba non riescono a sostenere le spese dell'affitto e rischiano lo sfratto dall'appartamento in cui vivono.Continua a leggere

Napoli - licenziato Medico obiettore che non ha prestato assistenza dopo un aborto terapeutico : È stato licenziato in tronco, senza preavviso, per omissione di assistenza, dalla Asl per cui lavorava. Un ginecologo obiettore si è rifiutato di prestare soccorso a una donna che, alla diciottesima settimana di gravidanza, aveva appena espulso il feto, privo di battito cardiaco. I fatti, riferiti da Repubblica, sono accaduti a San Giugliano, nell’hinterland di Napoli, e risalgono alla notte tra il 30 giugno e il primo luglio. Una donna, alle ...

Napoli - non esegue aborto d’urgenza : Medico licenziato dall’Asl per omissione di assistenza : Per non eseguire un aborto d’urgenza un medico si sarebbe dichiarato obiettore. L’intervento è stato compiuto da un suo collega e il ginecologo è stato licenziato dall’Asl per omissione di assistenza. È tutto avvenuto a luglio, come riporta La Repubblica, all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano (Napoli”. Vittima della vicenda, suo malgrado, una donna alla diciottesima settimana di gravidanza. La donna era arrivata in ...

Giovanni Angiolini il Medico del Grande Fratello famoso per la sua bellezza - ma lui non ci sta : ‘Non è un valore’ : “La bellezza? Non è un valore, ti può aiutare in certi contesti, è vero, ma in altri, in quello medico e, peggio ancora, in quello chirurgico no: anzi: sono ambiti nei quali se la gente parla più di te che di altri per quello, devi sempre dimostrare di essere il più bravo di tutti […] Ho sempre pensato che il contenitore senza contenuto valga poco […]”. Parole sagge, ma a dirlo è un uomo che non è esattamente un brutto ...

Giovanni Angiolini è il Medico più desiderato d'Italia. Ma non c'è troppa perfezione? : La foto che lo ha portato agli onori della cronaca, è quella postata il 12 di novembre in cui seduto alla scrivania con tanto di camice bianco e posa da 'Linkedin' annuncia una sua nuova avventura ...

Si finge Medico e lavora in ospedale - dopo 22 anni si scopre che non aveva nemmeno la laurea : La donna, approfittando si alcune leggi, ma soprattutto degli scarsi controlli, si era finta medico psichiatra arrivando ad esercitare la professione anche in ospedale nell'ambito del servizio sanitario nazionale ma si era fermata solo al primo anno di università.Continua a leggere

Scontro tra il dem Corallo e Burioni sui social. Il Medico : "Ho fatto bene a non candidarmi" : Caos sui social network sulle parole del trentenne candidato alla segreteria del Pd, Dario Corallo, contro il medico Roberto Burioni.Il pretesto è offerto dalle parole di Corallo, all'assemblea del Pd. Il giovane invitava il partito a essere più inclusivo. "Il 99 per cento delle persone semplicemente non può competere e noi abbiamo voluto raccontare l'un per cento. E a quel 99 per cento lo abbiamo umiliato, come un Burioni ...